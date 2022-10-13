疫情．最新｜增5622宗確診多8人死　政府考慮放寬限聚令上限12人

本港今日（13日）新增5622宗確診個案，包括387宗輸入，多8人死亡。學校呈報647宗個案，涉459間學校，有11間學校共11班別出現爆發要停課一周。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周見到每日個案數字開始上升，過去7日每日平均確診個案4871，對比前7日每日平均的 3573宗，一周之間有約30%升幅。輸入個案過去7天，每日平均有362宗，對比之前7日每日平均274宗，有32%升幅。至昨日就輸入個案分析，發現29宗XBB變異病毒株個案。



政府宣布，下周四起（20日）起，會適度放寬防疫措施，包括餐飲處所、酒吧、夜店、戲院、博物館、會址等處所現場表演及活動恢復，表演者要定期檢測，每7日做2次核酸檢測，表演及採排當日要快測，表演者要盡量戴口罩，主題公園戶外範圍亦可飲食。另外，積極考慮將限聚令放寬至12人。



今日疫情概要：



-新增確診個案重新五千宗水平，增5,622宗個案，較昨日4,788上升17.4%

-輸入個案387宗，佔整體個案6.88%，較昨日7.69%輕微下跌，並有持續下降趨勢

-新增8人死亡，7日平均死亡率跌至0.158%，累計死亡人數10,254

-累計留院人數進一步降至1,602人，包括201宗新增個案，新增留醫人數對比留醫病人總數為12.5%

-單日新增3人危殆、5人嚴重，累計26人危殆，24人嚴重，單日新增危重總數對比留醫病人總數比率0.5%

本港病毒即時有效繁殖率昨日（11日）升至1.0759，即一名患者可傳染超過一人。（港大醫學院土圖片）

昨日疫情總覽：



▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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【17:21】土地註冊處發言人今日（13日）表示，土地註冊處處長譚惠儀對快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。譚惠儀最後上班的日期為上星期五（7日），她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近沒有外遊紀錄。

【17:18】政府今日（13日）表示，離島區、九龍城區及黃大仙區多個屋苑污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者存在，故向涉事地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11個快速抗原測試包，供他們自行檢測。當中包括啟德1號、Oasis Kai Tak、龍譽、天寰及煥然壹居等啟德豪宅。

【16:38】歐家榮表示，類鼻疽感染以往較少聽，是細菌性感染，是本港風土病，有研究顯示，存在於環境中，泥及污水都有，攻擊年紀大、長期病患、免疫力低人士，近期收到九西聯網通報有19宗個案，今年累計29宗，較去年17宗增加，過去5年，2017至2021每年平均10宗，關注近期某些區域，尤其深水埗有聚集性情況，調查特徵與過往類似，影響長期病患、年紀大，中位歲數約70歲，有患者入院有肺炎、敗血症，初步找不到無關連，居住大廈不同，唯獨同區在深水埗一帶，排除共通點，如食肆、使用產品等。可能在當區接觸受病毒污染的情況，此病菌在泥土，打風落雨後會地面散開。

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【16:29】李夏茵表示，簽發免針紙與醫生簽病假紙、傷殘人士證明等，都需要專業判斷，要醫生診症後，再經專業判斷才決定發證明，即是醫生專業操守，不會因外圍因素而影響。醫委會在指引上有篇幅，列明守則不會濫用專業地位，即不會失實及濫發證明書。文件內容要有真確性。醫生發文件要小心，不能將不適當、不核實資料寫下。醫生都要診症後，才可發出證明書，是醫生專業守則。

【16:23】醫務衞生局副局長李夏茵表示，下周期即下周四10月20日至11月2日起會適度放寬防疫措施：

1)餐飲處所、酒吧、夜店、戲院、博物館、會址等處所現場表演及活動恢復，表演者要定期檢測，每7日做2次核酸檢測，表演及採排當日要快測，表演者要盡量戴口罩，盡量與觀眾、客保持適當距離，跳舞如非表演者要戴口罩

2)主題公園戶外範圍可飲食

3)考慮限聚令放寬至12人，因此限制是要修訂599G章，要修訂流程後再宣布詳情

【16:17】李立業表示，探病方面，今日起會進一步實施經調整後的特別探訪安排，涉及38間公院醫院的非急症及急症病房。下周四（10.20）起，會再進一步擴至到所有非精神科醫院及病房。60歲以下或已打最少兩針病人，每日可以有一次一小時的探訪，最多登記三位家人輪流探；而未打針的60歲以上病人，每周安排2次一小時投訪，最多登記兩個訪客，公院的非緊急手術，已恢復至91%，整體非緊急服務已超過8成恢復。

【16:15】醫院管理局總行政經理李立業表示，公院過去一周疫情反覆，住院確診病人維持1600人，但每日新增確診病人每日有上升 ，每日約200人入院，危殆及 嚴重病人維持平穩，都是50至60人。

【16:09】歐家榮表示，至昨日就輸入個案做分析，發現29宗XBB Omicron變異病病株，當中24個案抵港時陽性，餘下5宗是第二日樣本核酸陽性，輸入國家主要來自馬來西亞、新加坡、印度、英國、泰國、印尼，美國、德國、阿聯酋、捷克亦各有一宗。

【16:00】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周見到每日個案數字開始上升，過去7日即10月6日至12日，每日平均確診個案4871，對比前7日即9月29日至10月5日，每日平均的3573宗，一周之間有約30%升幅。本地個案過去7天，每天平均有 4509本地感染個案，較之前7日，每日3479宗有30%升幅。輸入個案方面，過去7天，每日平均有362宗，對比之前7日每日平均274宗，有32%升幅。

【14:53】本港放寬入境檢疫安排至「0+3」，旅遊業界積極招兵買馬，香港迪士尼今（13日）舉行大型招聘會，有本身從事銀行的年輕人，盼入行轉換工作環境，更無懼未來前景，認為隨政府逐步放寬入境限制後，旅遊業將逐步復甦；另有迪士尼粉絲到場求職，盼在歡愉環境下工作，亦期望可盡快通關，「始終香港最主要嘅經濟命脈都係旅遊業，希望通關後，旅遊業可以蓬勃番。」

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【14:42】於卡塔爾舉行的世界盃將於下月底開鑼，是新冠疫情全球爆發以來再辦世界盃，港人以往喜愛到酒吧觀賽感受熱鬧足球氣氛，惟今年因規定酒吧必須在凌晨2時關閉，市民睇波到半場，分分鐘便要「紅牌離場」。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，除世界盃外，還有今個月底萬聖節，業界仍持觀望態度，若政府維持現有限制將帶來嚴重影響。他稱酒吧凌晨2點關門、清晨5點已可開業，質疑當中3個小時如何影響疫情，要求政府盡快放寬。

【13:59】隨著各地開放入境限制，加上本港已實施「0+3」檢疫安排，不少人都計劃聖誕佳節去旅行。如果家長想趁聖誕新年假期帶同子女外遊，就要留意小朋友接種疫苗的「死線」，因接種疫苗後需要14日才能產生足夠抗體，故最遲要11月上旬前打第一針、12月上旬前打兩針才可有足夠的疫苗保護。另外，兒童版復必泰或將抵港，屆時是否可溝針亦是不少家長的疑惑。



不過，衞生防護中心聯合科學委員會今午將開會討論是否縮短兒童疫苗接種間距，屆時或可無須相隔一個月才可接種第二針疫苗。《香港01》整合幼童接種疫苗的5個注意事項，解答家長對帶小朋友接種疫苗的疑慮。

【12:51】政府公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰疫苗在港緊急使用，但暫時未知供應時間及接種資料。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）在電台節目表示，美國已有60萬幼童接種幼童版復必泰疫苗，無任何一宗心肌炎，顯示十分安全。

【12:20】政府今日（13日）再派員到另一幢大廈執法。機電工程署聯同秀茂坪警區和衞生署到早前被納入強制檢測公告的九龍灣麗晶花園九座查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查206人，當中2人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向兩人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

【12:16】政府今日（13日）派員於葵芳邨葵健樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。行動共檢查了434名受檢人士。當中9人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中3人發出了10,000元定額罰款通知書。該行動由房屋署聯同葵涌警區和衞生署負責。

【12:12】香港田徑總會宣布，新一屆渣打香港馬拉松落實於明年2月12日（星期日）舉行，下月初開始分階段接受報名，參賽名額暫定為25,000。大會特別感謝各方全力支持和積極協調，在社會復常之路上，讓公眾、跑手及工作人員能夠在平衡公共衞生及安全的情況下參加這項國際盛事。

今屆賽事如以往一樣包括馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，並將邀請海外精英跑手參加。賽事沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里項目則以東區走廊作起點。所有組別均以維多利亞公園作為終點。大會將於11月初公佈報名詳情，並分階段接受各個組別的報名。

【12:07】社會福利署今日（13日）宣布，由於疫情稍為緩和，港灣道體育館暫託中心將於10月20日停止運作。社署今年先後於多間體育館設立暫託中心，照顧確診但無症狀及症狀輕微的長者及殘疾人士，當中包括來自院舍的院友和社區內缺乏照顧的確診患者。

港灣道體育館暫託中心為服務長者的隔離設施，於今年9月1日投入運作，分別由九龍樂善堂和卓健醫療提供照顧服務及醫療支援。社署對有關團隊的專業服務，再次表示衷心感謝。

【09:36】政府早前批准下調疫苗接種年齡門檻至6個月大幼兒，惟只提供科興疫苗。政府昨（12日）公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰疫苗在港緊急使用，但暫時未知供應時間及接種資料。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（13日）在電台節目表示，自己與世衞均不建議幼童「溝針」，強調復必泰及科興均有效及無大分別，因冬季料有新疫情，建議家長不要等復必泰，盡快為兒童打針。

▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼



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▼10月10日起強制檢測公告▼



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