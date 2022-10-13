何栢良籲政府容許兒童溝針以鼓勵接種　倡縮短接種間距抵禦疫情

政府公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰疫苗在港緊急使用，但暫時未知供應時間及接種資料。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）在電台節目表示，美國已有60萬幼童接種幼童版復必泰疫苗，無任何一宗心肌炎，顯示十分安全。



他建議政府應考慮容許幼童「溝針」，以鼓勵更多家長先打現有的科興，以及可縮短兒童疫苗接種接種間距，例如參考復必泰藥物標籤指引，首兩針間距最短三周，二、三針間距最短兩個月，冀在新一波疫情爆發前有更多人完成接種。



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何栢良表示，美國及歐洲地區幾個月前已批准使用幼童版復必泰疫苗，據統計，美國已有60萬名幼童接種，並無發現任何一宗心肌炎，顯示經調節份量後，安全性高。至於科興疫苗，香港較澳門及內地更早讓兒童接種，但亦經過風險平衡，並指約兩萬名香港兒童接種科興後，僅出現兩宗兩歲兒童面部肌肉減弱，暫時更未知是否與疫苗有關，故平衡感染風險後，其安全性無問題。

世衞不建議「溝針」何栢良異議

有政府專家指其與世衞均不建議「溝針」，何栢良則認為，不能溝針是政府參考專家意見後的行政決定，但隨疫情不斷轉變，疫苗研發始終少少落後於變種病毒及疫情轉變速度，認為政府應考慮容許兒童「溝針」，相信會有更多家長帶子女接種，「雖然政府說法係呼籲家長唔好等，但家長唔係咁諗，家長可能想等復必泰，但無日子幾時到，又擔心打科興之後唔畀轉。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

至於縮短接種間距，何栢良認為，若疫苗數據少、心肌炎安全性資料未齊時，用審慎態度可理解，但外國已引入4個月，美國更有60萬人接種，屬不少的數字，其接種間距較香港短，建議可縮短接種間距。他以復必泰藥物標籤指引為例，該年齡層首兩針最短隔3星期；二、三針最短隔8星期。

歐洲疫情升溫遲早傳入應縮短接種期

他又說，若純粹按專家意見不跟從數據，維持首兩針隔8星期，二、三針隔3個月的做法，換算要完成3針接種則要5個月，即使今個月尾已可開打復必泰幼童疫苗，最快仍要明年復活節才完成接種。他重申，歐洲疫情升溫，料香港遲早亦會有疫情傳入，「結果是傷亡慘重定輕症多？關鍵係疫苗接種水平，尤其兒童長者更加要適時接種加強劑。」

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