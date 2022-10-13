世界盃｜酒吧2點關門或球賽中段顧客要離場　業界促政府放寬

於卡塔爾舉行的世界盃將於下月底開鑼，是新冠疫情全球爆發以來再辦世界盃，港人以往喜愛到酒吧觀賽感受熱鬧足球氣氛，惟今年因規定酒吧必須在凌晨2時關閉，市民睇波到半場，分分鐘便要「紅牌離場」。



持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，除世界盃外，還有今個月底萬聖節，業界仍持觀望態度，若政府維持現有限制將帶來嚴重影響。他稱酒吧凌晨2點關門、清晨5點已可開業，質疑當中3個小時如何影響疫情，要求政府盡快放寬。



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梁立仁今早（13日）在電台節目表示，今年世界盃時間適合港人作息，市民放工後已可觀賞賽事，惟業界仍對世界盃市道持觀望態度，即使未到世界盃，本月尾的萬聖節已令業界憂心，「即係究竟買唔買嘢布置呢？」

他稱，要視乎政府未來兩星期會否宣布放寬措施，究竟是放寬營業時間還是一枱人數，並強調假如針對酒吧的規限無變，相信對業界在世界盃決賽周的影響相當嚴重。他解釋，因不止酒吧有酒飲，亦不止酒吧有球賽觀看，市民在疫情期間夜生活規律已有所變化，「佢（政府）對酒吧規範咁高，兩點就要人收，食飯地方都有酒飲，食到11點幾仲嚟唔嚟？」

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片、盧翊銘攝）

梁立仁又指，全港現時有1,400多間持牌酒吧，不少已因疫情轉為餐廳，但仍有樓上酒吧等難以轉型。他質疑，政府規定酒吧營業至凌晨2時欠缺理據，因酒吧清晨5時已可開業，且不會有長者、兒童或重症患者等高風險人士光顧，進入處所更要做快測，「我哋一路問政府，喂係咪夜晚啲病毒勁啲犀利啲？餐廳清晨5點開到夜晚12點都冇問題，點解個180分鐘咁大影響？」

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