港鐵觀塘線油麻地站一列車昨未完全駛入月台便開門 車長暫被調職
撰文：黃偉倫
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近年港鐵不時發生大小事故。港鐵表示，昨日（13日）傍晚觀塘線一列車駛入油麻地站月台時，車長在列車尚未完全進入月台，尚有一卡未進入月台的情況下，開啟了列車車門，車長隨即關上門，之後再於正確位置停車開門讓乘客上落，初步調查顯示事件或涉及人為因素，現時涉事車長已被暫時調離駕駛職務。
港鐵今日（13日）表示，昨日傍晚一列往調景嶺方向的觀塘線列車，在駛入油麻地站月台時，列車在尚有約一卡車廂還未完全進入月台的情況下停定，車長亦開啟了列車車門。港鐵續指，車長隨即察覺事件，並馬上關上車門，然後重新啟動列車，駛至月台正確停車位置，再讓乘客上落車。
觀塘線稍受影響 涉事列車回廠檢查
港鐵指，車務控制中心隨後已安排該列車回廠檢查，觀塘線服務當時稍微受到影響。港鐵強調，正調查事件，並已通報相關政府部門，初步顯示事故或涉及人為因素，涉事車長已被暫時調離駕駛職務。
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