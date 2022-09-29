綠置居2022｜9.29起接收申請　拆解填表「陷阱」避DQ

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】今期綠置居將以市價41折推售三個項目，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共涉4,693個單位，並在今日（29日）接受申請。

《香港01》為準買家整理以下各項需要注意事項，「一表兩抽」申請者切勿重複申請，而填表時亦記得使用中文正楷及英文大楷，以免被「DQ」。



▼新綠置居項目▼



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1. 如何符合資格申請？



綠置居申請人只適用於下列人士：

(a) 房委會公屋住戶（有條件租約住戶、經特快公屋編配計劃獲配公屋3年內的住戶等除外）

(b) 房協轄下甲類出租屋邨，或年長者居住單位的住戶（乙類出租屋邨的住戶、經由特快甲類屋邨出租單位編配計劃獲配出租單位3年內的住戶等除外）

(c) 受房委會石籬中轉房屋第10及11座清拆計劃影響，並已獲核實編配公屋資格及持有由房屋署發給有效《綠表資格證明書- 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的住戶

(d) 持有由房屋署或市建局發出有效《綠表資格證明書- 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的人士

(e) 房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者

▼綠置居申請表▼



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▼上期綠置居首日派表▼



2. 申請日期：



9月29日早上8時開始，至10月12日晚上7時截止。

3. 申請方法：



（一）提交紙本申請：房委會或房協轄下公屋或出租屋邨住戶，其申請表須交回所屬的屋邨辦事處；至於其他申請者，亦可選擇郵寄、親身遞交紙本申請至觀塘建生廣場一樓的房委會綠置居售樓處。

值得留意是，樂富房委會客戶服務中心將不會接收綠置居申請表。

（二）提交網上申請：房委會公共屋邨或房協出租屋邨的租戶，所屬屋邨辦事處職員在收到申請者的網上申請後會聯絡他們，核實他們的住戶資料。

（三）「一表兩抽」：曾申請居屋2022的有效綠表申請者，如已表明同意保留申請，並符合是次申請資格，他們將納入「一表兩抽」，可自動參與是次銷售計劃，不需重新遞交申請，或再次繳付申請費用。

已參加「一表兩抽」的人士，在綠置居申請期開始前，會收到房委會的書面通知及綠置居申請編號，網上申請者亦會收到電郵通知。

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4. 不可重覆申請：



不論紙本或網上申請，任何人士只能名列一份申請表內，否則會被視作重複申請，屆時所有申請一律作廢，已繳付的費用不會獲得退還，亦不能轉讓。

若申請者早前已同意「一表兩抽」，並再次遞交綠置居申請，亦會同樣視作重複申請。

5. 申請費用：



申請費為港幣250元。如郵寄或親身遞表，須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發），或銀行本票繳交申請費。支票或本票抬頭書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的身份證號碼及聯絡電話。

網上申請者須以信用卡（VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯），或轉數快即時繳付申請費。

（政府新聞處截圖）

6. 紙本申請注意事項：



若提交紙本申請，填表時有不少「陷阱」要小心注意

（一）使用黑色或藍色原子筆，不可使用可擦拭原子筆

（二）使用中文正楷及英文大楷填寫本申請表

（三）如有刪改，申請者及相關家庭成員（如適用）須在刪改處加簽，不應使用任何塗改物料塗改，包括例如塗改液或改錯帶