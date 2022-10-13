強制檢測｜增70幢　沙田東區佔最多　涉帝堡城、杏花邨、寶翠園

醫務衞生局今晚（13日）發出新一份強制檢測公告，再有70幢大廈上榜，當中68幢大廈有多名確診者居住，另有兩幢大廈污水檢測呈陽性要強檢。沙田和東區分共以9幢上榜佔最多，涉及沙田欣廷軒、帝堡城、馬鞍山新港城、嵐岸、柴灣杏花邨、太古城、北角城市花園等。



+ 7

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有68幢大廈被納入強制檢測公告，當中沙田區以9幢上榜佔最多，涉及水泉澳邨城泉樓、欣廷軒3座、帝堡城5座、愉翠苑愉勤閣、禾輋邨欣和樓、馬鞍山嵐岸3和7座、新港城E座和觀瀾雅軒4座。

觀塘和東區則分別以8幢排第二，前者涉及牛頭角利基大廈B座、彩盈邨盈康樓、嘉和園嘉仁大廈、康麗園B座、秀茂坪秀茂坪邨秀安樓、藍田滙景花園14座、茶果嶺麗港城35座和油塘油麗邨碧麗樓；而東區的強檢大廈則有柴灣怡翠苑逸怡閣、富景花園8座、杏花邨26座、筲箕灣東旭苑東寧閣、鰂魚涌康景花園A和C座、太古城富天閣和北角城市花園8座。

▼10月13日 部份強檢大廈▼



+ 14

其他區的強檢大廈則包括，薄扶林寶翠園2座、薄扶林學士臺3座、大角咀浪澄灣3座、又一村又一居7座、東涌昇薈2座、屯門南浪海灣3座、將軍澳維景灣畔9座、將軍澳東港城3座等。

另外，再有兩幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，涉及鰂魚涌康怡花園P1座，以及何文田愛民邨康民樓。

10月13日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳東港城3座

將軍澳富寧花園5座

將軍澳彩明苑彩梅閣

將軍澳維景灣畔9座

沙田水泉澳邨城泉樓

沙田欣廷軒3座

沙田帝堡城5座

沙田愉翠苑愉勤閣

沙田禾輋邨欣和樓

馬鞍山嵐岸3座

馬鞍山嵐岸7座

馬鞍山新港城E座

馬鞍山觀瀾雅軒4座

大埔怡雅苑怡亮閣

大埔宏福苑宏志閣

粉嶺昌盛苑昌兆閣

粉嶺碧湖花園5座

粉嶺榮福中心2座

天水圍嘉湖山莊景湖居1座

天水圍天頌苑頌水閣

元朗朗屏邨燕屏樓

屯門兆康苑兆順閣

屯門南浪海灣3座

屯門富泰邨頌泰樓

屯門卓爾居1座

屯門兆山苑樟景閣

屯門叠茵庭4座

屯門叠茵庭6座

荃灣翠豐臺2座

荃灣縉庭山1座

東涌昇薈2座

東涌逸東一邨平逸樓

青衣海悅花園3座

青衣海欣花園3座

葵涌石蔭邨仁石樓

葵涌葵馥苑樂葵閣

葵涌高盛臺1座

又一村又一居7座

紅磡海逸豪園9座

紅磡海逸豪園11座

紅磡黃埔花園棕櫚苑2座

紅磡黃埔花園翠楊苑1座

油麻地駿發花園4座

旺角富榮花園4座

大角咀浪澄灣3座

橫頭磡富強苑富逸閣

黃大仙豪苑3座

鑽石山鳳德邨銀鳳樓

牛頭角利基大廈B座

牛頭角彩盈邨盈康樓

牛頭角嘉和園嘉仁大廈

觀塘康麗園B座

秀茂坪秀茂坪邨秀安樓

藍田滙景花園14座

茶果嶺麗港城35座

油塘油麗邨碧麗樓

柴灣怡翠苑逸怡閣

柴灣富景花園8座

柴灣杏花邨26座

筲箕灣東旭苑東寧閣

鰂魚涌康景花園A座

鰂魚涌康景花園C座

鰂魚涌太古城富天閣

北角城市花園8座

灣仔灣景中心B座

西營盤縉城峰2座

薄扶林寶翠園2座

薄扶林學士臺3座

污水陽性大廈：

鰂魚涌康怡花園P1座

何文田愛民邨康民樓