類鼻疽｜今年錄29宗　林緯遜指不尋常　料颱風吹起水和泥致爆發

本港今年錄得29宗類鼻疽個案，死亡率可達75%，當中6名病人離世。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（14日）接受電台訪問時指，1998年至2017年醫管局只錄得61宗個案，認為單單今年幾個月錄29宗屬非常高的數字，形容是「好唔尋常情況」。



林緯遜分析，短時間內有多人染疫，料傳播途徑非皮膚接觸，有機會因風季雨季，或颱風過後，吹起受污染的水及泥土，體弱人士吸入被吹起的空氣，造成明顯爆發，促政府盡快查出關聯性及聚集性原因，並關注下次雨季風季會否再有爆發。



林緯遜引述2018年的回顧數字指1998年至2017年、即20年期間，公立醫院只錄得61宗類鼻疽個案，換言之，1998年至今都只有大約100宗個案，故今年短短幾個月內已有29宗個案，屬於「非常之高、好唔尋常情況」。

一定溫度漏度就會存在 過住屬偶發事件

他解釋，類鼻疽與新冠病毒不一樣，屬於細菌的一種，不需要宿主已可在環境之中生存，例如在污染的土釀之中，只需一定溫度濕度就會存在，在東南亞、包括香港等地屬於風土病，身體較弱的高風險人士較容易感染。他指過往好少會有個案，大部份屬偶發事件。

林續稱，相信今次是因某個階段有事件發生，有利於類鼻疽的爆發，由於類鼻疽多數存在於受污染的水及土壤之中，預料可能是雨季風季來臨，颱風吹起水及泥土，於空氣之中被體弱人士吸入，出現明顯爆發，而偶發多數是因皮膚接觸，因今次多人中招，故皮膚接觸機會性較低。

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醫生指戴口罩有預防作用 免疫力正常者致病性不高

有分析指可能是已污染的水被蒸發成雨水，污染到食物或灑在患者身上，林緯遜認為機會不高，又指雖然過往雨季風季、海嘯發生時，個案會增加，但未必完全肯定有關，加上水源蒸發變成雨水，蒸發過程需要有一定溫度，細菌未必能生存，但如果雨水落到土壤受污染，並被風吹起後被人體吸入感染，則有較大機會。

林又說，戴口罩有預防作用，並稱若市民免疫力正常、身體良好，該細菌的致病性不高，嚴重個案一般都是體弱、有慢性病及免疫系統缺陷的人士，患者年齡中位歲亦是60至70歲長者。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片／黃舒慧攝）

診斷迅速對證下藥 可降低死亡率

他指雖然死亡率有指最高達75%的高水平，但現階段爆發死亡率約20%，部份國家甚至低於兩成，認為最困難是診斷階段，「如果診斷迅速可以對症下藥，感染人士免疫人唔差，死亡率未必咁高。」

林緯遜又說，感染此細菌的患者，一般皮膚會有濃腫，進入身體並散發至其他器官後，則任何器官都有機會有濃腫，亦可能引發慢性肺炎、白血病等。他建議市民應減少接觸些有機會受污染的水及泥，不要飲用生水，必須先煮熟，政府亦須找出關聯性及聚集性原因，並觀察下次風季雨季會否再大量出現。