類鼻疽｜傳染病科醫生拆解病徵與成因　家中有盆栽謹記定期清潔

衞生防護中心周三（12日）表示，本港今累計錄得29宗人類感染類鼻疽個案。坊間流傳類鼻疽與炭疽病相似，感染及傳染病專科醫生曾祈殷澄清兩者絕不相同，而該病並不會人傳人，只要避免接觸污水或污泥，戴口罩及小心護理傷口就可預防。但他提醒，若有疑似感冒徵狀，但快速檢測陰性，他強烈建議求醫：「呢隻菌唔可以用自身免疫系統打低，一定要服用適合的抗生素先會好。」



感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，類鼻疽是由類鼻疽菌所致，而炭疽是由炭疽病毒所致，促坊間不要誤信傳言：「病菌同病毒係兩樣野嚟，唔好撈亂！」

勿摸山澗、泥土

他指，類鼻疽菌主要在濕暖地方如泥土中生長，有機會因為「打完風」下雨之後，泥土中的類鼻疽菌揚起來，曝露在空氣中，令患者吸入就感染到。但他強調此等機會甚低，本來類鼻疽菌在泥土中的數量都很少，「唔一定每處泥土都有。」但他認為都要小心接觸大自然的泥土及山澗，「特別污糟水同泥就唔好掂。」

曾祈殷指，類鼻疽的初期病徵與感冒相似，都會有流鼻水，咳嗽和頭痛。嚴重者會有呼吸困難，含癑，尿道炎，細菌入血就休克。他特別提醒，如果有疑似感冒徵狀，但快速檢測呈陰性，強烈建議需要求醫，「呢隻菌唔可以用自身免疫系統打低，一定要服用適合的抗生素先會好。」

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雖然很像很難醫治，但曾祈殷指，該病對長期病患者及年紀較大者會較有威脅，一般人都未必會太易致命，「類鼻疽死亡率大概是20-50%」，而且此病不會人傳人，一定要經過其他媒介 才會傳播。

他提醒最重要都是做好個人衛生，平常在家中有盆栽的話，要好好清潔當中泥土。行山時接觸大自然，都不要隨便接觸山中泥土，特別是有傷口時要更小心，以及最基本的戴口罩。