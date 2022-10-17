消委會｜獸醫服務投訴按年升1倍　6.5萬變12.6萬　5粒藥索價70元

本港不少家庭均飼養寵物，更視寵物如珠如寶，呵護程度有如對待仔女。惟動物的壽命有限，年老時病痛漸多，本港獸醫診所費用亦不菲，輕則藥物費用數百元，重則涉及手術動輒索價過萬元。消委會今年僅9個月，已接獲28宗相關投訴，創近年新高。當中多宗涉及金錢糾紛，例如報價與最終費用相差近1倍，6.5萬元驚變12.6萬元；亦有診所設每項藥物最低收費70元，5顆收費2元的抗敏感藥照收70元。



6.5萬元醫療費出院變12.6萬元

事主蔡先生的愛犬須接受膽囊切除手術及相關治療，亦要留院觀察數日，當時動物診所報價約6.5萬元。在5月22日入院進行手術後，事主因家人曾接受醫療訓練可照顧愛犬，在同月25日提出申請出院，但遭到拒絕，最終直至同月29日才可出院。

其後事主辦理手續時，得悉治療費用共126,183元後，相比最初報價高近一倍，大感震驚。雖然收據清楚列明每項收費細節，想到診所未曾徵求同意，收取任何額外費用，因此不接受安排向消委會投訴。

該診所回覆指，事主在辦理手續時已簽署住院及手術同意書，當中已列明重要事項，及有可能的額外收費，故不會另行徵詢意向。事主認為，收費與報價差距過大，做法實屬不妥，惟診所經調停後仍維持原來決定，消委會建議事主可向香港獸醫管理局投訴。

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診所每項藥物設最低收費70元

另一事主羅太攜同愛貓求醫，獲醫生處方抗敏感藥、抗生素、抗疱疹病毒藥及杜蟲藥劑，連診金一共收費1,251元。付款回家後，事主核對收據發現，醫生處方5顆抗敏感藥，2元一顆卻收取70元；杜蟲藥劑每毫升2.06元，8毫升竟收取61元。

事主認為收費有誤向診所查詢，獲解釋指每項藥物設最低收費70元。事主並不接受，指杜蟲藥劑並未收取最低消費，加上收據沒有相關條款，認為診所有隱藏收費之嫌，並向消委會投訴。

診所其後向消委會解釋，診所不等同藥房，涉聘請護士配藥、列印藥物標籤、向顧客解釋藥物功效及說明注意事項，因此設有最低收費。診所又稱，杜蟲藥劑的61元僅為輸入錯誤，即反收少事主9元，並提到事主付費時並無任何異議。惟診所承認未列出最低收費的安排，因此願意退回104.52元的差價。

有飼主以信用卡分期預繳後，診所要求向銀行還款後，才可退回費用，否則收取6%行政費。（資料圖片）

信用卡分期預繳難退回費用

事主岳先生的愛犬經檢查後，雖然一切指數均正常，惟面上抽搐，故同意診所索價3萬元，以12個月分期繳付2.8萬元按金，以進行磁力共振及即日留院觀察。翌日，其愛犬心臟一度停頓，搶救後已不能自主呼吸，事主忍痛同意安樂死，即最終未使用磁力共振等服務。

惟事主辦理手續時，發現扣除治療費用後，金額剩餘11,811元，診所表示可留待未來使用或轉讓他人使用。事主沒心情再養寵物，並要求退款，診所則解釋分期付款須待12個月後才可退款。事主不接受安排，磋商多次不果向消委會求助。

診所解釋，事主申請分期付款，需先向銀行繳清整筆款項，並向診所出示相關月結單才可安排退款，否則需收取6%行政費，以彌補信用卡發卡銀行就事主提早還款，為診所帶來的行政費用。事主雖然不認同安排，但為盡快解決事件，經消委會提供相關還款紀錄，診所亦隨即安排退款。

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消委會對飼主提出3項建議

根據消委會資料，今年1月至9月共有28宗投訴，相比去年同期多14宗，即多出一倍。而2019年至2021年，消委會分別錄得8宗、21宗及18宗投訴，即今年僅9個月時間，獸醫服務投訴已創下近年新高。消委會向飼主提出以下3項建議︰

1. 消費者可於管理局的網站查閱註冊獸醫名單，以確認獸醫是否持有有效執業證明書。若懷疑註冊獸醫專業失當或疏忽，亦可向管理局作出投訴。



2. 忌「病急亂投醫」。消費者在確認醫療服務及療程中，應就診療方案多與獸醫溝通，以了解可能導致的治療費用及掌握寵物身體狀況，並查詢費用有否因此變動。



3. 如涉及較為複雜的治療，消費者或需事先向獸醫診所繳付訂金，建議在繳費前，應先了解最終餘下的治療費用，是否有相應的退款政策及安排詳情。

