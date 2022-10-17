消委會｜27款市有售紫菜評分總覽　孕婦每日最多可攝取幾多鈉？

消委會今日（17日）發表最新的調查報告，在市面有售的27款紫菜中，發現當中18款的鈉含量超標，亦有10款紫菜的總脂肪含量超標。當中盒裝及袋裝「小老板」為「最大贏家」，分別奪得零食紫菜的鈉含量及總脂肪的「冠軍」，成年人進食一盒九片的小老板紫菜，即超出當日鈉攝取量。下文將列出所有紫菜的評分排名，並提供各年齡層每日最多可攝入鈉含量的資訊。



18款零食紫菜有15款屬高鈉

消委會在今年2月至4月，從市面搜羅27款即食紫菜，包括18款零食紫菜、8款壽司紫菜或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲，每包介乎10元至62元不等，產地包括韓國、日本、泰國、內地及香港，零食紫菜大部份以韓國製為主。

消委會發現，當中15款樣本達食安中心的高鈉水平，即每100克紫菜超過600毫克鈉。零食紫菜中，有兩款紫菜突破2,000毫克，盒裝小老板為最高，每100克的鈉含量達2,960毫克；四洲紫菜（芥辣味）亦達2,710毫克。

世衞建議一般成年每日的鈉攝取量，應少於2,000毫克，即約5克食鹽，略少於1平茶匙。

▼18款零食紫菜評分排名（由低至高）▼



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至於永井海苔味付海苔片、萬田芥辣味韓國紫菜、佳之選泡菜岩海苔、Bebefood 嬰幼兒紫菜（適合9個月以上）、御喔海苔（原味）、三祖即食紫菜、東遠橄欖油鹽燒紫菜，亦分別突破1,000毫克。

袋裝小老板總脂肪超標再上榜

總脂肪方面，零食紫菜共有10款超標，當中最高為袋裝小老板脆紫菜（辣香味），每100克的總脂肪達60.4克。其次為東遠橄欖油鹽燒紫菜、韓印紅傳統紫菜、江戶EDO純生岩海苔、佳之選泡菜岩海苔，介乎於40至44克。

▼9款壽司或飯團用紫菜及紫菜絲排名（由低至高）▼



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Topvalu一款紫菜鈉含量爆標

壽司或飯團用紫菜及紫菜絲方面，表現較零食紫菜良好，僅3款樣本達食安中心的高鈉水平。惟Topvalu一款紫菜超標嚴重，為所有樣本中最高，每100克的鈉含量達4,840毫克。另外兩款分別為浜乙女Hamaotome壽司燒海苔，以及白子Shirako，分別為872毫克及614毫克。

至於總脂肪方面，該類別並無樣本超標。

14歲鈉每日可攝入最高2,200毫克

紫菜的碘含量豐富，，適量食用能幫助保持新陳代謝，但過量食用則有機會影響甲狀腺功能；紫菜的鈉含量亦有機會過高，無節制食用將提高患上高血壓的風險。消委會根據中國營養學會、澳洲和新西蘭營養參考值，向消費者提供攝入量參考數字。

當中碘的建議攝入量，幼童及青年隨著年齡增長遞增，成年後今日可攝入最高的600微克。至於鈉方面，同樣隨著年齡而遞增，惟14歲今日可攝入最高2,200毫克後，將緩慢下降，老年時遞減至1,800毫克。

此外，孕婦及哺乳期鋪婦女可攝入量，亦較一般情況不同，碘為每日600微克、鈉則為每日2,000毫克。