免針紙｜郭卓堅求覆核2萬針紙無效案　明早先就法援被拒提上訴

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，質疑政府無權指7名涉濫發醫生所簽發的兩萬張「免針紙」無效，早前入稟要求司法覆核，獲高院法官排快期於本周四(20日)審理，惟法律援助處卻被指郭並非該2萬張受影響免針紙的事主，疑他沒有法律地位提出訴訟，因而拒絕其申請。郭今(17日)在其Facebook專頁貼文，並稱他明早(18日)將會在高等法院，就其法援被拒的決定提出上訴。



警方早前拘捕7名涉濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的私家醫生，政府其後宣布，該些醫生發出的2萬多張免針紙將不獲接納，並會由2022年10月12日起失效。「長洲覆核王」郭卓堅申請司法覆核，排戰政府廢除免針紙的決定。

郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過。(詳看下圖)

法官頒令暫緩執行部份針紙無效決定

高院法官高浩文接到案件後認為有急切性，上周二(11日)作指示耹訊，並稱考慮多個因素後，認為該些疑有問題的免針紙，都屬「懷疑」個案，決定批出臨時禁令，禁止政府指該些針紙無效，直至法庭另作命令為止，同時又把案件押後至本周四(20日)作聆訊。

曾透露或在覆核案增申請人

沒有律師代表的郭，翌日即接獲法援通知，懷疑他並非該些問題免針紙的當時人，質疑他是否有權提出覆核，拒絕批出法援。郭向傳媒稱，已與律師討論情況，不排除加入其他申請人，並擬就法援決定提上訴。他今午在其Facebook專頁貼文，稱明早將會到高就拒批法援的決定提出上訴。

案件編號：HCAL 1054/2022