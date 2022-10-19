聖經有言：「凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容。」我深信學習謙虛由耳開始尤其重要。懂得聆聽，願意接受意見，才可做到真正謙虛的情操。

撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



孩時總喜歡得到父母嘉許或朋輩欣賞，所以但凡有機會都會讓身邊人知道自己的好行為或成功完成的任務，好處當然是自信心得以建立，受用終身。但中國儒家思想源遠流長，老師長輩自小就教訓我們驕兵必敗，滿招損，謙受益，所以人必須以謙虛自處，沉默是金；卻難免有人逐漸變得妄自菲薄，被旁人指責為軟弱怯懦之徒。唉，要謙虛拿捏到位，真非單熟讀聖賢之書可達。

孩時總喜歡得到父母嘉許或朋輩欣賞，所以但凡有機會都會讓身邊人知道自己的好行為或成功完成的任務。（資料圖片）

先賢智者究其本義，謙者，眾善之基，不自足、不自滿。「謙」從言，兼聲，而但凡是兼聲的字，總含有薄小不足的意思；所以「謙」字亦可意會到少言、愼言、少說話而多做實事。以文字來表達謙虛外形，多有提到品德高尚、彬彬有禮、溫文爾雅、功高不自居、名高不自譽、位高不自傲。

手筆出於已故武俠小說泰斗金庸先生，在其名著「書劍恩仇錄」中，說到清朝乾隆皇帝贈與反清復明紅花會總舵主陳家洛一佩玉，上刻有「謙謙君子，溫潤如玉」，更是一絕。玉之質地細密，光澤柔和凜於內而非形於外，神采雍容自若，豁達瀟灑，不露鋒芒，呈現出成熟的圓潤。在金庸先輩筆尖下，「謙虛」不再止於外表之高尚行為，更多有內在之氣質風骨。孩子與生俱來就有以模仿別人來學習生存之道，只是謙虛有形之外貌仍可由模仿學到，但其至真至純之內涵乃需持守一顆終身受教之心才能臻美。

人逐漸成長，經歷多了，見聞又廣了，就更明白謙虛越早學習越多好處。有「謙虛」束腰，更能穩妥經歷人生起跌高低。《論語·為政》記載「子曰：吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不逾矩。」耳順是聽「逆言」不覺得「逆耳」。聖賢孔子，觀世入微，學問淵博，造詣精深，提醒世人總要到六十花甲之年，才懂耳順之奧妙。自己反覆思考，假如我們一早就注重學習聆聽，不須到六十之年，乃由十六之齡開始，其人生所能積累的豐盛，必然無可限量。

人逐漸成長，經歷多了，見聞又廣了，就更明白謙虛越早學習越多好處。（資料圖片）

聆聽是讓人與人之間建立互信的基礎，又是令困局有出路的先決條件。不管聽到甚麼意見言論，我常常提醒自己，多練習以易地而處的方式思考，又鍛鍊自己要兼顧彼此的利益作分析，求同存異提選擇，作決定。意見中有美善的，縱然逆耳，都要學習接受，又常警醒自己作風不能仍然依舊，這樣同途人才有可能同心協力，齊步前行。

最後，自己細觀「謙」字之筆畫結構，驚喜發現有「耳」在其中，感恩「謙謙」君子有雙耳，就如我們各人都有雙耳，可聽八方。又記起聖經金句一生受用：主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣（賽50:4下）。

觀乎處世做人謙虛之道，古今中外皆通。今次多言了，還是多聆聽各位看官之意見為上。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

