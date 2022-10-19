幼童染疫｜31個月大男童危殆　危重個案近日趨升　醫管局籲快打針

一名31個月大、未打針男童確診新冠肺炎，情況危殆。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今早（19日）在電台節目表示，醫管局年初邀請劉宇隆等兒科專家組成專家小組，審視今年2月至今在公立醫院深切治療部留醫的兒童個案，累計共有50名危殆兒童，年齡介乎15個月至17歲。



政府早前批准復必泰疫苗的兒童及幼兒配方於緊急情況使用，但暫無具體到港時間表。蘇景桓強調，打足疫苗重症機會低好多，並擔憂冬季爆發流感，同時新冠個案案，因此呼籲家長盡快帶兒童打齊流感及新冠疫苗。



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2月起50名危殆兒童入公立醫院

蘇景桓表示，醫管局今年年初邀請包括劉宇隆等兒科專家組成專家小組，審視今年2月開始在公立醫院深切治療部留醫的兒童個案，至今共接受50名危殆兒童，年齡介乎15個月至17歲，主要涉及腦神經系統及呼吸系統併發症，包括急性壞死性腦炎、嘶哮症等。

半數離世幼童本身健康良好

蘇景桓表示，因新冠離世兒童中半數人在感染之前都健康良好且無長期病患：「即係同啲老人家唔同，但兒童感染後便會急速惡化，跟住失救。」另外，離世兒童中大部分未打足針或完全未打針。

危殆個案呈升勢 現有約50名兒童留醫

蘇景桓表示，近期危殆個案整體有上升趨勢，兒科亦是如此：「依家仲有五十幾位11歲以下嘅小朋友留醫緊，過去兩個禮拜都係四十幾宗六十幾宗。」蘇還表示，包括該名31個月男童在內，目前共有11宗危殆兒童在深切治療部留醫。

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憂流感新冠雙重感染 籲快打針

冬季即將來臨，蘇景桓對可能到來的流感表擔憂。首先，「新冠都未有可以放心」，隨著社交距離等防疫措施放寬，確診數字增多；其次，近年出生的幼童沒有接觸過流感病毒，「佢哋完全冇抗體，一接觸（流感病毒）就會好嚴重」若同時感染流感及新冠則更加嚴重。

政府早前批准復必泰疫苗的兒童及幼兒配方於緊急情況使用，蘇景桓強調：「打足疫苗重症機會低好多」，呼籲家長儘快帶小朋友打針；蘇還表示兒童及幼兒配方復必泰到港後，接種復必泰的兒童不需再稀釋，接種會更加方便，可增加接種地點，便利市民。但對於具體到港時間：「我哋暫時沒有實際時間表」。