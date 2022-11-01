消息：不停車繳費服務或再度延期　仍未派繳費貼　今年內難推行

政府早於2017年提出不停車繳費服務（又稱為易通行），並曾計劃在2021年將藍隧道通車時實施。然而，將藍隧道延遲至今年底通車，而且豁免了收費，之後政府改為訂於今年底在政府收費隧道及青沙管制區實施這系統。

運輸署原本計劃在今年9月或10月，開始向車主發出配合系統使用的繳費貼，然而至今仍未派發，涉及全港約80萬架領牌車輛。《香港01》接獲消息稱，系統難於今年內實行，即第二度延期。運輸署回覆時未正面回應會否今年推行，但未有再提今年底於青沙管制區實施，僅指準備工作進入最後階段。

香港新方向立法會議員張欣宇表示，已踏入11月，卻仍未派發繳費貼，相信今年內都無法實施。他續指，措施在立法層面已完成，延遲涉及行政工作，認為當局應該檢討。



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為實施不停車繳費服務，政府隧道外的收費亭會逐步拆除，改為安裝用作收費的「龍門架」，系統會使用無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術辨別車輛。車主將來需在車輛貼上運輸署提供的繳費貼，讓「龍門架」自動偵測車輛，從而繳付隧道費，毋須再於收費亭前停下。

原配合將藍隧道2021年通車時推行

政府最初於2017年12月發布的《香港智慧城市藍圖》提到，2021年將藍隧道啟用時，將採用毋須設置收費亭的自動收費系統。到2019年初，政府向立法會表示，計劃在2020年第三季起，向車主派發應用於系統的繳費貼，以配合2021年將藍隧道通車。

不過2019年的《施政報告》提出，將藍隧道通車時，會豁免其隧道費，變相不會再實行不停車繳費服務。之後政府改稱，首階段的不停車繳費服務，會於獅子山隧道、城門隧道、青沙管制區實施。今年7月運輸署提交的立法會文件指，正密鑼緊鼓準備由2022年年底起，實施有關系統。文件亦提到，計劃於9月或10月，開始向車主發出繳費貼。

消息指今年底難實行 運輸署未正面回覆

然而，已經踏入11月，至今仍未派發繳費貼，有消息指今年內難實行不停車繳費服務，即是第二度延期。問到是否仍維持今年推行有關系統，運輸署未有正面回覆，僅指準備工作已進入最後階段，並會率先在青沙管制區實施，但未有再提到在2022年底實行。

運輸署續指，系統之後會推展至各條政府收費隧道，以期明年年底前，在所有政府收費隧道，包括屆時已由政府接收的西區海底隧道實施。

運輸署會就不同車型推出RFID繳費貼預車輛，作不停車繳費系統之用，但至今仍未派發。(不停車繳費網頁圖片)

問到為何仍未派發繳費貼，運輸署同樣未有正面回應，指會於年內透過宣傳活動，向公眾介紹服務詳情及實施時間，並推出有關網頁和流動應用程式，讓駕駛者申請繳費貼和開立帳戶。署方又稱，系統的客戶服務中心、服務點和客戶服務熱線，屆時亦會投入服務；隧道費服務供應商亦會開始以郵遞方式，陸續向已經登記申請的車主開始發出繳費貼。

張欣宇批政府應檢討行政進度

立法會議員張欣宇表示，現時已踏入11月，但政府亦未有新動作，相信今年內都難以推行不停車繳費服務。他表示，雖然系統不算急切的措施，但亦要配合明年8月收回西隧專營權後，擬實施的「擠塞徵費」，令時間上有點「抆水」。他續指，有關措施的法例問題早已完成，相信是行政工作影響進度，直言：「做唔到係要檢討下」。

張欣宇認為，延遲涉及行政工作，當局應該檢討。（資料圖片）

涉80萬車輛 汽車會倡推行前至少三個月派繳費貼

香港汽車會會長李耀培表示，近期車主續牌時，表格已有提及申請繳費貼，但一直未有聽聞何時派發。他同樣質疑，即使現時派發，惟全港有80多萬輛領牌車輛，難以趕及年底實行不停車繳費服務。他又認為，措施應該先有試行階段，讓車主熟習，有部份人本身未必有銀行自動轉帳服務，亦有人或不願使用新系統，「啲人死牛一面頸唔申請，係咪就唔畀用隧道先」。

李耀培認為，措施應該先有試行階段，讓車主熟習。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培認為，系統整體而言更加方便駕駛人士，愈早推行愈好，不過應該在推行之前至少三個月，便派發繳費貼，讓車主了解。