施政報告．拆局｜簡約公屋為紓緩公屋輪候篤數？脫離劏房變兩部曲

特首李家超發表任內首份《施政報告》，提出未來五年興建約3萬伙「簡約公屋」，供輪候公屋三年或以上人士申請，並建議推出「公屋綜合輪候時間指數」，四年內縮短輪候時間至4.5年。

值得注意是，現時居於劏房的基層家庭，輪候公屋逾3年後亦可申請入住過渡性房屋，繼續等候「上樓」，但不會計算為成功上樓；但劏房戶日後上樓等同「過兩關」，先入住「簡約公屋」，然後再等一段時間才能正式入住傳統公屋，但基層入住簡約公屋一刻，政府已計算為成功編配「公屋綜合輪候時間指數」，變相「提早上樓」。



本土研究社批評，新指數就如「湊數」，並未能真正解決基層的住屋需要，質疑有關方法只是為了「湊KPI」，「完全係無意義。」房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉則認為，「簡約公屋」就如「半級版公屋」，新指數可讓公屋申請人有多一個參考，除了得知可何時上樓外，亦可了解距離入住「簡約公屋」的時間。



▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼



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《施政報告》建議推出「公屋綜合輪候時間指數」，以反映申請者綜合輪候傳統公屋及「簡約公屋」的時間，目標希望在四年內（即2026/27年度），將「公屋綜合輪候時間」降至4.5年半。

事實上，過去房委會一直定期公佈公屋平均輪候時間，現時輪候時間長達6成。其計算方法會以公屋申請登記日期起計，直至首次配屋為止。其中，即使輪候人士獲編配入住過渡性房屋，政府亦不會計算他們已獲配屋。

政府消息人士：「公屋綜合輪候時間」可讓政府得悉改善市民居住環境的成效

不過，新增的「公屋綜合輪候時間指數」，除了計及原有的傳統公屋外，亦會計算「簡約公屋」的配屋時間，只要入住簡約公屋便等同過往的「成功上樓」。

消息人士強調，「公屋綜合輪候時間」將可更全面反映數據，讓政府得悉改善市民居住環境的成效。

延伸閱讀：施政報告｜簡約公屋租金「九折」 2024年建成千伙 配冷氣熱水爐

▼部份現有過渡性房屋▼



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陳劍青：點解唔直接起永久性嘅公屋？

本土研究社成員陳劍青表示，「公屋綜合輪候時間指數」有「湊數」之嫌，因項目一般只營運5年，若租約期滿後住戶仍未能「上樓」，屆時只能被迫重返私人租務市場，未有真正解決房屋問題。

陳又指，最新的「簡約公屋」與過渡性房屋相似，但變作由政府興建，質疑為何不直接收回土地與建傳統公屋，「都已經用咗咁多公帑，點解唔直接收地，直接起永久性嘅公屋？」

公屋聯會：相信5年後上樓機會大

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉說，支持「簡約公屋」由建築署興建，因建築署過去有份興建方艙醫院，故相信有一定經驗。

他又指，現時除了新的「公屋綜合輪候時間指數」外，未來亦會繼續公佈公屋平均輪候時間，故認為政府沒有「走數」，「只係多個選擇，如果申請者想知幾時可以入住『半級版公屋』，都可以知仲要等緊耐。」

招續說，由於入住「簡約公屋」的人士，基本上已至少排公屋3年，故相信入住5年後，他們很大機會可成功「上樓」。

立法會議員梁文廣亦說，「簡約公屋」可填補現有過渡性房屋不足，解決現時非政府機構在規劃、興建及營運時面對的問題。不過，梁表示，新指數包括「簡約公屋」及傳統公屋，故4.5年的「封頂」時間只應視作應付燃眉之急，長遠而言，政府仍應將3年編配到傳統公屋。

劏房關注團體形容如「舊酒新瓶」

全港關注劏房平台表示，「簡約公屋」與現時的社會房屋、過渡性房屋並無分別，惟政府將其重新包裝成為「簡約公屋」，坦言只是偷換概念，將入住「簡約公屋」等同於上樓。

平台指，劏房居民及民間團體一直爭取設立起始租金、加強差餉物業估價署和水務署巡查及執法、設立住屋標準、制訂取締劏房時間表等，惟《施政報告》沒有提及，形容令人失望。

觀塘劏房居民關注組亦形容，「簡約公屋」措施舊酒新瓶，僅將過渡性房屋重新包裝。他們解釋，「簡約公屋」的申請資格及建築模式與過渡性房屋一樣，質疑將過渡性房屋數量納入公屋數量實屬不實。關注組又說，過渡性房屋的住屋性質、環境及質素，均不能與公屋相比，批評政府將公屋輪候冊數字變成新指數只是一場「數字遊戲」。