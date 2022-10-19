海麗花園、珀御、盈豐園等污水陽性　政府派13萬套快測包

政府今日（19日）表示，屯門區、大埔區及油尖旺區有部份地區的污水樣本呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，包括屯門區的海麗花園、珀御、大埔中心等。

政府將陸續向當區居民、清潔工和物業管理員工派發合共約13萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月19日 部份污水呈陽性屋苑▼



為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地區如下：

屯門區 — 湖景邨、䨇寓、海麗花園、珀御、盈豐園、豐連及田景邨



大埔區 — 昌運中心、大埔中心及大埔廣場



油尖旺區 — 西洋菜南街和通菜街附近一帶住宅



油尖旺區 — 西洋菜南街和通菜街附近一帶住宅污水檢測為陽性需做快測。（政府新聞網截圖）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。