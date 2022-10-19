仁濟醫院護幼中心虐兒案　警拘兩員工　涉揑腳及沒制止

荃灣仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍日前被揭一職員涉嫌虐待一名4歲男童，該職員已暫停職務。警方指，新界南總區重案組今日(19日)早上到該中心搜證及調查，2名女職員今日被捕，年齡分別為42歲和62歲的女子，案情指42歲員工懷疑為男童換衣服時，用手大力捉住男童腳部，62歲女員工在場卻沒有制止。



仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍日前被揭一職員涉嫌虐兒，警方今日拘捕2名女職員。(仁濟醫院網上圖片)

警方昨日（18日）接獲相關部門通知，指懷疑有人在荃灣仁濟街一院舍不恰當對待一名4歲男童。新界南總區虐兒案件調查組接手調查，今日（19日)在荃灣及屯門拘捕兩名在院舍照顧兒童，年齡分別為42歲和62歲的女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。兩名被捕人現正被扣留調查。

警方指，根據CCTV片段，42歲女職員懷疑與男童換衣服時，用手大力捉住男童腳部；當時另一名62歲女職員亦在場，但沒有制止。兩人仍被扣查中，預計今晚將會安排保釋，等候進一步調查。

仁濟：有員工曾對一名4歲兒童使用不恰當動作

社署幼兒中心督導組督察前日（17日）到仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍進行突擊巡查，在翻看中心閉路電視錄影片段時發現懷疑虐兒事件，即時通知營辦機構並進行初步調查，事件涉及一名職員及一名男童，該名男童已送院檢查，而營辦機構亦已暫停該名職員的職務。社署已要求營辦機構嚴肅調查事件，以及提交特別事故報告，並將事件交由警方調查；署方亦在昨日完成檢視中心內其他所有兒童，確保他們的安全和健康情況。

仁濟醫院昨晚證實，社署人員翻看影片，發現本月3日上午7時許，一名在中心工作達5年的特殊幼兒工作員，懷疑在平伏一名4歲兒童的情緒期間，「曾對該兒童使用不恰當的動作處理」，涉事幼兒工作員正休假等候調查。