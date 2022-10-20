港明年料加薪逾3%　跑輸內地城市　業界指後者人工隨時「幾級跳」

由浸大及香港人才管理協會合辦的粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示，香港本年度平均加薪3%至3.3%，遠低於深圳、珠海等廣東省城市的4.5%至5.2%。本港明年加薪預測維持不變，雖然差距收窄，但仍不敵廣東省的4.1%至4.4%。不過，本港的大學畢業生平均起薪點則較高，介乎近1.6萬元至1.8萬元，廣東省城市則由5,985元至7,415元不等。



香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，雖然廣東省城市的起薪點較低，但部分行業具發展機遇，累積經驗後人工隨時「幾級跳」，絶不輸蝕於本港發展。



香港人才管理協會副會長梁偉佳（左）（陳淑霞攝）

浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會合辦「粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，並於去年7月至今年6月期間，成功向281間來自香港、澳門及廣東省企業進行問卷調查，收集加薪幅度及僱員福利等數據，共覆蓋逾21萬位僱員。

香港、廣東省城市及澳門，各有97間、158間及26間企業參與調查。結果顯示，香港受訪企業本年度平均加薪3%至3.3%，來年預期加幅則保持不變，同樣介乎約3%至3.3%。廣東省方面，則平均加薪4.5%至5.2%，預期來年加幅放緩至約4.1%至4.4%。至於澳門，平均加薪介乎-1%至0.9%，來年預期加薪約1.2%至2.7%。

按地區計算，深圳、珠海等五個城市所有職級於本年度的調薪幅度均高於香港，其中經理級或以上介乎3.9%至6.2%，當中珠海平均加薪6.2%，遠超香港的3.1%。明年的加薪預測差距則見收窄，七個廣東省城市的經理級或以上平均加3.8%至5.3%，香港則預期加薪3.1%。

應屆畢業大學生平均入職起薪點，則以香港遙遙領先，各行業由近1.6萬元起跳，其中工程的起薪點最高，達1.84萬元，其次則為資訊科技，亦錄得得平均1.82萬元。大灣區則以研發行業的人工最優厚，大學畢業平均入職達7,415元人民幣，人力資源及行政則敬陪末席，平均起薪點為5,985元人民幣。

流失率方面，廣東省城市平均流失12%至31.6%，當中基層員工流失最多，薪酬則是離職主因。香港則介乎是11.4%至22.2%，職級愈高，流失百分比則越低，主要與缺乏晉升及發展機會和薪酬相關。

香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，由於明年情況未明朗，包括屆時是否已開關，故本港企業對來年加薪預測普遍較保守，相信年底會有更準確數據。至於廣東省城市，則相信會觀望至二十大後政策出台。

至於香港與廣東省一線城市的人才競爭優勢比較，他指，雖然廣東省城市的起薪點較香港為低，但視乎個別行業的發展機遇，前者晉升機會較高，人工可「跳幾級」，「可能一開始得五千幾蚊人工，但過幾年已經升咗做經理兩萬幾蚊人工」，且擁有大灣區經驗，有助未來事業發展。此外，廣東省的生活水平亦較本港為低，「消費同租金都比香港平。」