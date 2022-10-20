打工仔今年加薪3.5%　創疫情新高　學會籲留住本地人才

香港人力資源管理學會今日（20日）發表2022年薪酬趨勢調查結果，發現本港僱員平均加薪幅度為3.5%，創新冠疫情以來新高。扣除綜合消費物價指數升幅1.9%後，實際加薪幅度為1.6%。

至於2023年展望，調查指68%機構會於明年為員工加薪， 展望明年平均加薪幅度為3.6%。



香港人力資源管理學會在今年1月至9月進行調查，，發現本港僱員平均加薪幅度為3.5%。（王潔恩攝）

香港人力資源管理學會在今年1月至9月進行調查，合共訪問了178間機構及企業，分別來自12個企業，涵蓋約120,700名全職受薪僱員。

結果發現，2022年僱員整體平均基本薪酬調整是3.5%，扣除2022年1月至8月的綜合消費物價指數升幅1.9%後，實際加薪幅度為1.6%。

當中加薪最多的首三位行業，分別是電訊、多媒體及資訊科技；銀行及金融服務業；會計、專業及商業服務業，平均幅度達9.8%、4.5%和4.2%。

僅1.7%僱員被凍薪

調查亦發現，這些機構的98.3%僱員均獲加薪，遭凍薪的僱員僅佔1.7%。而資深員工的加薪幅度最高，達3.8%；高級僱員的薪酬加幅則是3.7%。

若按企業規模計算，學會指不足500人的小型企業加薪幅度最多，平均高達3.9%；而聘用多於1000名僱員的大型企業則加薪幅度最少，只得3.4%。

調查亦發現，這些機構的98.3%僱員均獲加薪，遭凍薪的僱員僅佔1.7%。而資深員工的加薪幅度最高，達3.8%；高級僱員的薪酬加幅則是3.7%。（王潔恩攝）

固定花紅高於去年

而固定花紅方面，共有42.8%機構設有固定花紅制度，他們獲得平均1.09個月的基本薪酬，高於去年調查錄得的1.01個月。

至於非固定花紅，共92.9%機構設有相關制度，而合資格並獲非固定花紅的員工當中，花紅平均金額是1.57個月的基整薪酬，當中以高級僱員金額最高，達到3.29個月。

香港人力資源管理學會會長孔于人表示，過去本港受疫情影響，隨著疫情受控，加上面對人才流失，企業必須吸引及留住人才，「最易就係加人工。」他又指，經歷疫情後，不少人改變了對人生、工作的看法，因此有意轉行，為了挽留人才，不少公司均調整薪酬、福利。

香港人力資源管理學會會長孔于人表示，除疫情受控，加上面對人才流失，故不少公司均加薪留人。（王潔恩攝）

倡留住本地人才

至於新一份《施政報告》提出多項「搶人才」的措施，孔對有關政策表示歡迎，直言「有心唔怕遲」，有助吸引海外人才及企業在本港紥根。他又認為，政府要兩方面並行，同時要留住本地人才，「其實唔係淨係睇海外人才，本地人才都要培養、培訓、留住佢哋。」除了大企業外，他希望政策亦可照顧到中小企。