寶翠園、麗瑤邨及長亨邨等污水呈陽性 政府派10萬套快測包
撰文：陳淑霞
出版：更新：
政府今（20日）表示，葵青區、中西區及九龍城區有部份地區的污水樣本呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，包括葵涌麗瑤邨、青衣長亨邨、薄扶林寶翠園及石塘咀Eight South Lane等。
政府將陸續向當區居民、清潔工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
▼10月20日 部份污水呈陽性屋苑▼
為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地區如下：
葵青區 — 麗瑤邨及長亨邨
中西區 — 寶翠園及和合街和日富里附近一帶住宅（見下表）
九龍城區 — 啟德道和打鼓嶺道附近一帶住宅（見下表）
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
施政報告｜商討逆向隔離與內地通關 消息：放寬至「0+0」有困難幼童染疫｜31個月大男童危殆 危重個案近日趨升 醫管局籲快打針限聚令｜10.20起放寬至12人 食肆酒吧可跳舞 檢視再調整可行性確診31個月大男童現壞死性腦炎 需呼吸機維生 劉宇隆：令人心碎疫情．10.19｜確診多5124宗 12死近日新高 再多9宗變種XBB個案