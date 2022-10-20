寶翠園、麗瑤邨及長亨邨等污水呈陽性　政府派10萬套快測包

政府今（20日）表示，葵青區、中西區及九龍城區有部份地區的污水樣本呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，包括葵涌麗瑤邨、青衣長亨邨、薄扶林寶翠園及石塘咀Eight South Lane等。

政府將陸續向當區居民、清潔工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月20日 部份污水呈陽性屋苑▼



為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地區如下：

葵青區 — 麗瑤邨及長亨邨



中西區 — 寶翠園及和合街和日富里附近一帶住宅（見下表）



和合街和日富里附近一帶住宅，包括Eight South Lane、高雅大廈，以及酒店Hotel Jen Hong Kong 等（虛線所示範圍）污水結果呈陽性。（政府新聞處提供）

九龍城區 — 啟德道和打鼓嶺道附近一帶住宅（見下表）



衙前圍大樓、聯發大樓等範圍（虛線所示範圍）污水結果呈陽性。（政府新聞處提供）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。