放寬防疫｜金雞金儷星舞池重開預約達8成　熟客：日日跳舞身體好

港府今日（20日）起放寬餐廳、酒吧等場所舉辦表演及跳舞活動。本港第四波疫情曾爆發大規模歌舞群組，其中一個重災點、位於旺角金雞廣場的「金儷星鳳凰于飛宴會廳」今日重開舞池，讓客人們可再「舞照跳」。



負責人韻姐指，重開後生意大致回復至疫情前水平，今晚預約已有80%：「都算唔錯㗎。」不少熟客亦紛紛到訪金儷星，有年屆80多歲的婆婆自開張以來近乎每日亦到場，笑言：「日日跳舞好開心，身體好，醫生都唔使睇。」



位於旺角金雞廣場的「金儷星鳳凰于飛宴會廳」今日重開舞池，讓客人們可再「舞照跳」。（李澤彤攝）

放寬前只租出供教舞 負責人韻姐：淨係夠我哋買飯食

金儷星宴會廳於第四波疫情期間，曾出現多宗確診個案，由於當局自2020年曾多次禁止酒吧、會址場所等的跳舞活動，故金儷星舞池亦關閉多時。負責人韻姐坦言，停業期間零收入，不過宴會廳每月租金達30多萬元：「根本唔敢想像可以點落去，真係唔知點，好難捱。」停業期間，韻姐將宴會廳場地租出，供跳舞老師教舞：「收入淨係夠我哋買飯食，日日嘆氣，諗點算好呢？」

至近日當局公有由今日起放寬部份防疫措施，包括恢復現場表演及跳舞活動，金儷星的舞池亦可重開。下午的金儷星，約30人在舞池中跳舞，而到場客人跳舞及離開座位期間，亦有戴上口罩。現場則氣氛高漲，到訪客人除了隨音樂起舞外，亦有人走到台上高歌。

今日預約達八成 進入前須掃「安心出行」及出示疫苗通

韻姐表示，對重開生意感樂觀，今日預約率已達80%：「感受係終於望穿秋水，（重開）起碼有收入先，唔使咁徬徨。」她又稱，由於跳舞客人十分固定，不須特別通知亦會前來光顧，「呢度開咗20年，佢哋（客人）差唔多嚟足20年，所以一聽到話開就個個都嚟。」她又笑言，不少客人亦對她指：「估唔到咁都捱得住。」

感受係終於望穿秋水，（重開）起碼有收入先，唔使咁徬徨......呢度開咗20年，佢哋差唔多嚟足20年，所以一聽到話開就個個都嚟 金儷星鳳凰于飛宴會廳負責人韻姐

防疫措施方面，韻姐強調所有客人在跳舞期間亦須配戴口罩，而進入宴會廳前亦須使用「安心出行」及出示疫苗通行證。另外，現場表演的歌手每日須進行快速檢測才可上班。

日籍婆婆重遊開心地：醫生都唔使睇

80多歲的日籍婆婆為金儷星熟客，韻姐指她「就算無得跳舞都會上嚟，好似上癮咁，老人家一日唔跳都唔開心。」該婆婆則表示，金儷星開業近20年間，幾乎每日亦會到訪，並笑言相信金儷星「好安全，日日跳舞好開心，身體好，醫生都唔使睇。」