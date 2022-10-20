疫情．10.20｜增5433宗確診多9人死亡　全期累計死亡率跌至0.55%

本港確診個案持續維持在5,000宗水平，今日（20日）新增5433宗確診，包括335宗輸入，多9宗死亡個案，累計10306宗，疫情全期累計死亡率跌至0.55%。學生呈報665宗個案，涉482間學校，當中包括3間學校有3個課外活動小組爆疫要停課。

醫管局表示，截至今日（20日）凌晨零時零分，共有1804名確診病人留醫治療，當中有217名新增確診病人，累計26人危殆及33人嚴重。



政府今日（20日）起適度放寬社交距離措施，包括限聚令由4人提升至上限12人，酒吧、食肆等可恢復表演和跳舞，容許主題公園戶外範圍飲食。



今日疫情概要：



-增5,433宗確診，較昨日升6%

-輸入個案有下降趨勢，連續第三日降至三百宗水平，今日錄得335宗，佔同日確診個案下跌至6.71%，單計機場入境人數，比率則為4.36%

-新增9人死亡，全期累計死亡率降至0.55%，累計死亡人數10,306

-今日無新增新發現變異病毒株個案，本地XBD亞系個案維持昨日的2宗

-累計留院確診病人進一步減至1804人，當中有217名為新增確診病人

昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月18日升至1.3566，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月19日 強制檢測公告名單▼



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▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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【17:00】本港確診個案持續維持在5,000宗水平，今日（20日）新增5433宗確診，包括335宗輸入，多9宗死亡個案，累計10306宗，疫情全期累計死亡率跌至0.55%。醫管局表示，截至今日（20日）凌晨零時零分，共有1804名確診病人留醫治療，當中有217名新增確診病人，累計26人危殆及33人嚴重。

學校呈報方面，今日再多665宗呈報個案，分別為567名學生和98名教職員，當中7間學校共有6班及3個課外活動小組需要停課，當中英華書院及樂善堂顧超文中學各有2班要停課，保良局田家炳小學、中西區聖安多尼學校及聖保羅男女中學附屬小學，則各有一課外活動小組需要停課。

新增多於一個班別需要停課的學校：

1)英華書院

2)樂善堂顧超文中學

新增有課外活動小組需要停課的學校：

1)保良局田家炳小學

2)中西區聖安多尼學校

3)聖保羅男女中學附屬小學

【16:58】政府今（20日）表示，葵青區、中西區及九龍城區有部份地區的污水樣本呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，包括葵涌麗瑤邨、青衣長亨邨、薄扶林寶翠園及石塘咀Eight South Lane等。政府將陸續向當區居民、清潔工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月20日 部份污水呈陽性屋苑▼



【13:45】《彭博》引述知情人士稱，中國政府內部正討論縮減境外人員檢疫隔離要求，從現時的「7+3」改為「2+5」，即2天集中隔離醫學觀察及5天居家健康監測。全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢表示，暫時沒聽到相關說法，但原則上估計一下子放寬到2天酒店隔離機會不算大。

【13:13】昨日發表的《施政報告》未有提及具體通關時間表，一直提倡盡早實施「0+0」入境檢疫的實政圓桌立法會議員田北辰，今日（20日）在施政報告答問會上，直言對通關部分感到失望，批評政府未有交代「0+0」及對外復常路線圖。

特首李家超回應指，自己與田北辰目標一致，同樣希望吸引遊客來港，但分別在於田北辰考慮的因素較少，而他要考慮整體社會狀況，不希望抗疫路反反覆覆。他強調香港抗疫方向不會改變，政府重視政策延續性及一致性，在意給予社會最大經濟活動空間，否則不會實行「0+3」。

【12:25】多個政府部門今日（20日）到早前被納入強制檢測公告的3幢大廈進行執法行動，共發現95人未遵從強制檢測公告，向當中65人發出10,000元定額罰款通知書。

其中康文署聯同觀塘警區和衞生署，到藍田康逸苑康年閣查核受檢人士的檢測證明。行動共檢查373人，當中34人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中18人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由今日上午約7時半開始，至上午約10時半結束。

至於發展局和規劃署聯同沙田警區和衞生署，就到馬鞍山銀湖・天峰第六座查核受檢人士的檢測證明，共檢查249人，當中7人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中1人發出了10,000元定額罰款通知書。行動今日上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

此外，灣仔民政事務處聯同灣仔警區和衞生署，是到灣仔嘉薈軒查核受檢人士的檢測證明，共檢查約200人，當中54人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府亦向其中46人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月10日起強制檢測公告▼



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▼10月10日起強制檢測公告▼

