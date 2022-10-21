翠擁華庭、新港城、置富花園等南區及沙田區屋苑　10萬人須快測

港府今日（21日）公布，因應沙田及南區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向涉事地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及地點包括沙田翠擁華庭和新港城，以及南區置富花園、薄扶林花園和薄扶林村等。



▼10月21日 部份污水呈陽性屋苑▼



污水檢測呈陽性顯示可能有隱性患者存在

政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．沙田區 — 翠擁華庭、烏溪沙村、新港城及積德里與積存街附近一帶住宅

．南區 — 置富花園、置富花園－雅緻洋房、薄扶林花園、薄扶林村及悅海街與鴨脷洲大街附近一帶住宅

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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