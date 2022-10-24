類鼻疽｜梁子超指天氣轉涼降病菌繁殖　全區驗血篩查如大海撈針

深水埗近日接連爆發多宗鼻疽菌感染個案，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，隨著天氣漸轉乾燥清涼，病菌繁殖引致的風險相對減低。對於區內居民需否接受驗血篩查，他認為屬大海撈針，實際作用不大。



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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梁子超今早（24日）在港台節目《千禧年代》表示，過往極少出現群集式爆發，估計深水埗區個案由單一感染源引發，可透過衣物、動物或供水系統傳播，而本港氣候未必適合病菌在泥土長期繁殖，隨著天氣乾燥轉涼，病菌繁殖引致的風險相對減低，個案或隨之逐漸回落，但因潛伏期長，難言會否找到感染源頭。他又指，要視乎明年雨季個案有否重現，再檢視風險元素，避免個案持續出現。

白田邨一個重建地盤有泥土樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，有關地盤泥土已灑上「熟石灰」殺菌。梁子超指類鼻疽伯克氏菌不適合在鹼性環境存活，認為下一步應為具風險因素人士驗血，檢視血液有否抗體，惟敏感性及特異性不明顯，如有陽性，反映有暴露風險，長期病患者未來數周需特別觀察有否感染及發病，健康人士感染後則未必會發病。

一旦發現陽性個案大增，他建議可擴大篩查至其他地盤工人，如個案異常高，不排除地盤是源頭；如個案比例極低，則感染只屬隨機性。至於區內居民需否一併接受驗血篩查，他認為屬大海撈針，解釋指地盤的暴露水平未明，全區篩查實際作用不大。

▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼

