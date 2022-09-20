社署澄清沒發出補助申請文件重要通知電話錄音　籲勿受騙並已報警

社會福利署表示，最近接獲市民查詢，指收到以錄音形式發出並聲稱來自社署的電話，內容提及「補助申請文件重要通知」。社署澄清該些電浪及短訊非由該署發出，已交警方調查，呼籲市民要提防聲稱來自社署的欺詐電話和虛假短訊。



社會福利署。（資料圖片）

社署表示，除最近「補助申請文件重要通知」外，亦有市民早前亦曾向該署反映，指收到聲稱來自社署並有關「提領防疫補助津貼」的短訊，短訊載列網址，可連結至偽冒的社署網站，企圖套取市民的個人資料。

社署澄清，有關的電話和短訊並非由該署發出，事件已交由香港警務處跟進調查。市民如接獲不明來歷的電話和短訊，應該保持警覺，切勿提供個人資料及登入可疑網站，並應提防家中長者受騙。

該署又提醒市民，若曾向不明來歷的來電或可疑網站提供個人資料，請與警方聯絡。如有查詢，可致電社署熱線2343 2255。