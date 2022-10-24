中大校徽︱校董劉國勳：迫於形勢補鑊　將繼續追究負責人

中文大學早前宣布公布新校徽後，引來外界關注，多位中大校董議員批評做法等同繞過校董會，「先斬後奏」。其後，中大Facebook專頁及官方網頁今早（24日）換回2008年的校徽版本。

中大校董、民建聯立法會議員劉國勳接受《香港01》查詢，形容中大「迫於形勢補鑊」，認為其管治有問題、行政混亂，原想重建中大形象，最後卻進一步破壞中大形象，直言會追究「重建中大形象小組」責任，要求確立管理團隊職責範圍。

同為中大校董的工聯會立法會議員鄧家彪，今早接受傳媒訪問表示，更換校徽一事引起各界關注，需要更多時間討論，認為中大不應草率行事。



鄧家彪：反映中大校方管理架構有缺失

劉國勳指，起初知道中大更換新校徽時，感到十分驚訝，形容管理層「閉門造車、一意孤行」：「無向校董會匯報，成件事係米已成炊，已成定局，到新校徽出街後，中大仍然堅決覺得自己無問題……聽日嘅校董會議程都只係列出『重建中大形象簡介』，無話要檢討。」他認為中大Facebook於今日換回2008年的校徽版本，只是「迫於形勢補鑊」。

劉國勳直言：「要有人為此負責。」他解釋指，更換新校徽「使咗唔少錢」，另外主責更換新校徽的「重建中大形象小組」主席為中大校長段崇智，他認為小組有操縱校政之嫌，「繞過校董會，『圍威喂』！」甚至中大起初更推卸責任，聲稱更換校徽一事，已與執行委員會商討，不過劉國勳指後來向委員會查詢，委員會指中大只是知會他們，並非問意見。劉國勳表示，將會追究負責人、諮詢過程、造價等。

鄧家彪則指，今次事件反映校方管理層閉門造車，沒有好好評估事件引起的關注及諮詢持份者意見，期望校方向校董會解釋包括更換校徽的原因，討論更新校徽的不同方案，又認為應該待校方匯報後，再決定責任問題。

鄧家彪歡迎中大恢復原有校徽，讓社會、校園及校友有更多時間，討論中大60周年是否需要更改校徽、修改校徽的方向等問題。他指，事件反映中大校方管理架構有缺失，很多時管理層跳過校董會作出決定，校董會本身的架構亦未能與時俱進。