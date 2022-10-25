許金山謀殺妻女案　欲到終院上訴　上訴庭指無可爭辯拒批證明書

撰文：郭顥添
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以瑜伽球殺死妻女的中文大學醫學院前副教授許金山，就其兩項謀殺罪提上訴被裁定敗訴，他指案件涉廣泛及重要爭議，要求上訴至終審法院，並向上訴庭申請到終院上訴證明書，惟上訴庭認為並無可爭議之處。今（25日）下判辭拒絕其申請。

上訴人許金山(56歲)，被裁定兩項謀殺罪成，指他於2015年5月22日，謀殺妻子黃秀芬（47歲），及次女許儷玲（16歲）。許爭議，若證據若控方證據或案情存在懷疑時，是否需由被告方去證明他屬無罪。

上訴庭認原審法官給予陪審團的指引正確，並清楚表明如有合理推論去接納許的說法，疑點利益須歸於被告，並重申必須作出唯一合理推論，才可裁定許罪成。認為案件並無可爭議之處，故拒絕批出上訴終院證明書。

案件編號：CACC 309/2018

許金山案被揭發的經過。(詳看下圖)

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