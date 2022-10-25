類鼻疽｜新增3宗　患者居深水埗、北角、將軍澳　累計多去年一倍

深水埗區爆發類鼻疽，衞生署衞生防護中心今日（25日）表示，再增三宗感染類鼻疽確診個案，個案年齡介乎69至89歲，三名患者均有長期病，其中兩人均沒有到訪深水埗，另一患者則居於深水埗，三名患者現時均情況穩定。



截至今日，本港今年共錄得34宗人類感染類鼻疽個案，比去年總數多一倍。今年8月至10月期間錄得20宗個案居於深水埗區的19幢樓宇。另外，政府擬把類鼻疽感染個案納入《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病。



▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼



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三患者均有長期病 兩人發病前無到訪深水埗

衞生防護中心表示，中心經衞生署公共衞生化驗服務處確認新增三宗感染類鼻疽確診個案。首宗新增個案涉及一名88歲男子，患有高血壓，曾患腎癌，居於北角。他於10月4日因發燒往東區醫院求醫，同日入院。臨床診斷為全血球低下，現時情況穩定。

第二宗個案涉及一名69歲男子，患有缺血性心臟病和慢性肺病，潛伏期大部分時間居於將軍澳，亦有在柴灣居住。他由10月4日起出現發燒，於10月6日往東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院。臨床診斷為類鼻疽感染，現時情況穩定。

衞生防護中心指出，根據中心的流行病學調查，上述88歲和69歲男病人發病前均沒有到訪深水埗及相同的地點或場所，亦沒有飲用未經煮沸的水，初步可以排除感染與食物或產品有關。個案的流行病學調查仍在進行中。

深水埗患者居私人大廈 氣促、喘鳴入急症

至於第三宗個案涉及一名89歲男子，他本身患糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌。該名病人居於深水埗一幢私人樓宇。他於10月8日因氣促、喘鳴和下肢水腫往明愛醫院急症室求醫，同日入院。臨床診斷為類鼻疽感染，現時情況穩定。

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心又指，今早聯同港大微生物學系的專家及政府部門代表到石硤尾配水庫和蝴蝶谷食水主配水庫調查並採集了15個環境樣本作調查。專家在聽取水務署代表的匯報後，認為本港的食水安全，並符合世界衞生組織的指引。由於氯氣能夠有效殺死食水中的一般細菌，為審慎起見，專家建議水務署可增加食水中的氯含量以加大消毒效能，並考慮採用紫外光進一步消毒食水。

擬將類鼻疽納入法定須呈報傳染病

另外，由於今年錄得的個案數目較以往每年的數目有所增加，政府擬把類鼻疽感染個案納入《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病。中心會繼續提醒醫生保持警覺，盡快將病者，尤其是有長期病患者安排往醫院接受治療，並需根據細菌的化驗結果向中心呈報。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。類鼻疽病菌可存活於本地環境，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

▼10月25日 袁國勇及歐家榮視察蝴蝶谷配水庫調查類鼻疽疫情▼



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陳凱欣：深水埗設立「諮詢站」轉介有需要市民驗血

立法會議員陳凱欣表示，政府至今未能找出源頭所在，而再有深水埗局民確診類鼻疽，反映深水埗區感染風險明顯比其他社區高，政府必須要正視市民的憂慮，促請政府除應盡快將類鼻疽列為法定須呈報傳染病外，亦要安排有病徵市民驗血及加倍抽驗泥土和食水樣本。

陳又促請衞生防護中心調動人手及資源，為有病徵的長者優先驗血，同時考慮在個案最多的深水埗設立「諮詢站」，轉介有需要市民驗血，以及在區內具傳播類鼻疽風險的地點灑熟石灰殺菌，以遏止類鼻疽個案進一步上升，避免再有人命傷亡。