床底藏屍　中年漢狂毆女友至101 處傷致死　陪審團一致裁謀殺罪成

中年漢涉毆打同居女友至她身上有101處傷致死，之後把其屍體藏於床下底。中年漢否認謀殺罪受審，陪審團今（26日）在高等法院經退庭商議，一致裁定他謀殺罪成。案件押後至本周五判刑。



旁聽男親友聞判痛哭

被告羅偉文，50歲。他被控於或約於2019年3月17日，在港謀殺劉莉芝（34歳）。被告否認謀殺罪，曾表示想承認誤殺罪，但不獲控方接納。被告今被裁定謀殺罪成後表現平靜，但旁聽的數名親友則反應較激動，其中一名男親友更痛哭。

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案情指，被告和女死者劉芝案發時是情侶，被告2019年初搬入劉於寶林邨寶儉樓的單位。劉是精神病患者。

被告狂打劉並把她綁起

被告被捕後向警方透露的案情指，2019年3月14至15日，劉在單位內大聲叫，並掀起衣服誣衊被告非禮和強姦，被告認為劉精神病發，由於他當時被警方通緝，擔心劉的行為驚動他人，便打踢劉，並把她綁在窗邊。他後來在沙發睡著了，醒來時發現劉攤在窗邊近地下位置，身體冰冷，發現劉已死去，便把劉的屍體放入碌架床下層的床板下，用衣物遮蓋後放回床板。

女友人到單位睡覺未發現屍體

劉於夜總會工作的同事耶喜誼，案發前曾致電劉，發現劉情緒不穩。她於17日凌晨收到被告的訊息，指劉不在家，耶可以到劉的單位留宿。耶於當日凌晨5時許到單位，並在碌架床下層入睡，當時劉的屍體在耶所睡的床板下，耶同日傍晚離開，未有發現屍體。

曾向女兒透露打到劉無出聲為止

被告則於同月17日凌晨向女兒發訊息，指劉誣衊他強姦，他便：「打到佢無出聲為止。」惟睡醒後發現劉已死。但女兒供稱，當時以為被告說謊，或是想問她借錢，故沒有理會，只是敷衍回答了被告數句便算。

警方巡查賓館時發現被告

被告之後離開單位，並到九龍城租賓館房間暫住。警方於3月19日晚巡查賓館時發現被告，由於被告涉管有攻擊性武器罪名被通緝，警方拘捕他之餘，亦揭發他涉殺死劉。警方同月20日搜查單位，在床底發現劉的屍體。

劉有101處外傷及14條肋骨骨折

法醫估計，劉已去世2至3天，驗屍報告指劉有101處外傷，主要分布在頭、四肢和身軀，另劉的14條肋骨骨折，胸骨中間骨折，有中等至大量的滲血，胸腔腐爛。她的死因為胸部被鈍器所傷。

案件編號：HCCC167/2020