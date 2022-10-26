床底藏屍案　被告監生打死女友謀殺罪成　揭涉曾綁架另一前女友

有吸冰習慣的中年漢，聲稱遭同居女友誣指強姦後，狂毆女友致她身上有101處外傷，及14根肋骨和胸骨骨折，令女友死亡，他之後把女友屍體藏床底，中年漢今(26日)在高等法院被陪審團一致裁定罪名成立，案件押後至本月28日判刑。控方透露，被告另涉一宗綁架前女友的案件，將於明年3月在區院審理，被告已表示將會認罪。



曾有非禮及爆竊等案底

被告羅偉文，50歲。他裁定約於2019年3月17日，在港謀殺劉莉芝（34歳）。控方在庭上透露，被告有7項案底，曾於1987年因為涉及三合會的控罪，被判感化，其他案底包括非禮、爆竊等。

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涉綁架前女友擬認罪

被告的背景資料亦顯示，他曾結婚，並與妻子育有一名30歲的女兒，但他與妻子已離婚。他後來與另一名女友一起，並育有一名14歲的兒子，他和該女友已分手，但他涉綁架這名前女友，被控綁架和刑事恐嚇等罪，該案已排期於明年3月在區域法院處理，被告他已表示將會認罪。

女兒作供曾覺被告煩

被告現年30歲的女兒羅凱盈，也是本案證人之一，她作供時曾透露，她在父母離異後跟母親同住，她又覺得被告煩，曾封鎖被告的whats’app 帳號，至被告殺了當時的同居女友劉莉芝後，是透過Facebook messenger找她的。

招認殺人女兒以為發神經

被告女兒稱，她見到告留下了訊息說：「你打電話俾Daddy，我死前想同你講啲嘢。」她便與被告聯絡，被告直認打死了劉，又說：「佢識到我好慘架，我監生打死佢……」又稱將會逃至越南，但轉頭又指，劉「特登整個波出嚟」，聲稱被強姦，故他才動手。女兒作供時稱，當時聽到被告的話，以為他在發神經，或又想問她借錢，故只敷衍回覆數句了事。

案件編號：HCCC167/2020