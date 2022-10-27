庭上叫口號兼Youtube放片評法官　兩旁聽師煽動罪成　下午判刑

兩名經常到法庭聽審的「旁聽師」，涉旁聽時在庭上拍手及呼籲他人站起來，又大聲叫喊具煽動性的字句，其中一人更在其youtube頻道上載片段評論法官和裁判官，被控發表煽動文字等罪。兩人早前否認控罪受審，《國安法》指定裁判官鄭念慈今（27日）在西九龍法院被裁定兩人所有罪名成立。



男被告彭滿圓（59歲，無業），及女被告趙美英（67歲，無業），被控於本年1月4日在西九龍裁判法院第三庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

彭另被控於2020年11月17日至本年2月16日期間，作出具煽動意圖的作為，即製作、上載、廣播YouTube影片，並維持一個YouTube 頻道，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，慫使他人不守法或不服從合法命令。

女旁聽師趙美英。(資料圖片)

控方指彭在7片段煽動

裁判官鄭念慈裁決時指，控方對男被告彭滿圓的指控，共涉及7個片段，在首段影片中，彭提及「當法律成為工具…實質是摧毁法治」，可理解為其認為法律可淪為排除異己的武器；彭在第2片段批評總裁判官處理47人案至深夜，情況「醜出國際」，較第三世界國家更差，主要是對開庭時間過多的特別情況表達不滿，法庭認為此兩次事件不足以構成具煽動意圖。

彭在部份片中以真假難辨的消息當事實

對於第3至5段影片，鄭官指彭提及高等法院法官拒絕某些人進入法庭，並指法庭不講法。鄭官認為，法官因應現實情況作指示，以免法庭變成宣揚政治口號的地方，或有人不當地干擾法庭程序，屬合情合理。彭當時對法庭内的實況一無所知，只是將「當事人」提供的真假難辨的消息當為事實，並以此指責法庭不講法律。

亦有部份片段對法官作主觀批評

彭另於第6段影片中，批評區域法院法官言行不當，侮辱辯方律師，並且存在質素問題。鄭官認為法官在合適階段，向辯方律師指出其法律觀點錯誤，不可能說成是指責。且被告稱法官 「特登指責」、「對眼發火咁」、「𥇣住」等均為主觀的評價，缺乏客觀的基礎。

選擇性地演繹庭內事發經過

至於第 7段影片的内容，彭只針對裁判官「威嚇」旁聽人士，完全沒有提及裁判官曾發出警告，更沒有提及有人在警告後仍拍掌的事實。彭明顯是選擇性地演繹當日庭内的事發經過，使其他不在場的人士，誤以為裁判官不近人情，或以「威嚇」手段使人 不敢發聲。

目的只是貶低或詆毀法官和裁判官

鄭官分析指，以彭的學歷及人生經驗，他必定明白不可以透過網上的批評，矯正法官或裁判官言行，應透過既有程序，投訴前兩者的行為不當。另鄭官認為，彭在影片内只是指責法官或裁判官，意圖其實只是貶低及詆毁兩者，與矯正言行無關，故裁定其作出多項具煽動意圖的作為罪成。

女被告曾在庭上說批評裁判官的話

就針對庭內拍掌事件的「發表煽動文字」罪，彭不單承認在案件審理期間在庭內拍掌，又公然貶低裁判官，兩度批評對方「良知啊你無咗」等；另根據數碼錄音，女被告趙美英亦確認當時有在庭內說出「我都有拍手」、「而家呢個係法庭嚟咩」、「包青天嚟審喇」等。其說法明顯是指責裁判宫不依法律，亂判案件，行為過份。鄭官認為當時經過2次拍掌事件，法庭聆訊已受阻，裁判官已發出警告，但兩人仍在眾目睽睽之下，公聞說出批評裁判官的說話或文字，肯定絕非一時失言或宣洩情緒，裁定兩人罪成。

案件編號：WKCC928/2022