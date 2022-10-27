兩旁聽師六四案上批評法官　官斥警告後仍肆無忌憚　囚3及12個月

經常到法庭旁聽的一對男女，被指在法庭處理一宗涉及六四的案件時，在庭上拍手及叫口號並批評當時審理的裁判官，其中以「牧師」自稱的男「旁聽師」，更在其YouTube 頻道「牧師和你顛」發表多段批評法官的片段，兩人今早（27日）在西九龍法院被裁定發表煽動文字等所有罪成，《國安法》指定法官、裁判官鄭念慈今午判刑時，直斥二人在裁判官作出警告後，仍肆無忌憚地批評，行為影響司法公正及法庭運作，判男被告入獄12個月，女被告則判囚3個月。



男被告彭滿圓（59歲，無業），及女被告趙美英（67歲，無業），被控於本年1月4日在西九龍裁判法院第三庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。當日法庭正處理一宗涉及六四的案件。彭另被控於2020年11月17日至本年2月16日期間，上載多段批評法官或裁判官的影片上 YouTube，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛。

女旁聽師趙美英在庭上拍手及叫口號，被判入獄3個月。(李慧娜攝)

斥彭不斷在網上肆意攻擊司法人員

鄭官判刑指，彭持續不斷在網上肆意攻擊不同級別的司法人員，行為嚴重衝擊法治，貶低司法人員的公信力，踐踏法庭尊嚴。而彭的YouTube 頻道最多有9千瀏覽量，少則亦有數千，他人有可能因而誤信彭所言為事實，致對司法人員產生偏見。法庭考慮到被告否認控罪，無悔意，就作出多項具煽動意圖的作為罪判其囚10個月。

庭上挑起情緒或引來危機

至於兩名被告共同面對的發表煽動文字，他們當日在裁判官作出警告後，仍肆無忌憚地攻擊裁判官，行為影響司法莊嚴、法庭的正常運作。另當日庭上在場人數只有100人，不算多，但煽動罪是挑起他人情緒的行為，引起不同程度的危機，判刑須具阻嚇性，判兩人囚3個月。法官其後下令，彭發表煽動文字罪刑期中的2個月與其另一項控罪分期執行，即彭的總刑期為12個月。

裁判官鄭念慈(圖)稱，男被告彭滿圓持續不斷在網上肆意攻擊不同級別的司法人員，行為嚴重衝擊法治，貶低司法人員的公信力。(資料圖片)

彭堅稱指正裁判官是為正義

彭被裁定罪成後求情時稱，他覺得香港已進入「煽動年代」，控方雖在此場「煽動訴訟戰」中表面勝訴，但他為守護良知、人權、自由、法治，其本人也可以說是「得勝」了。他又自言一直以來是遵守法律、捍衛法治的良好公民，當日坦白承認拍掌，指出裁判官錯誤，是為保護了從神而來的良知及正義。

彭又指，香港近年湧現了不少的煽動案，質疑：「究竟是誰煽動誰？誰才是煽動者？」他最後稱：「歷史將審判我無罪」，表示他會欣然接受法庭任何判決。

律師指趙一代人對六四有強烈看法

代表女被告趙美英的律師求情指，本案犯案手法僅限於口頭，沒有文字記述。如非錄音因本案調查而須獲取，大部份公眾人士均不會知道她當日所言詳情，影響不大。趙犯案時間僅一分鐘，可見沒有預謀，屬同類案件中嚴重性最低。辯本案源於一宗與六四有關的案件，趙一代人對此有強烈看法，法庭雖非適合表達政見的地方，但她只是一時衝動犯案，本案屬偶發性事件。

兩被告在審訊期間說話貶低裁判官

鄭官今早在裁決時指，彭不單在法庭審理案件期間拍掌，又公然貶低並批評裁判官「良知啊你無咗」等；根據數碼錄音，女被告趙美英亦認有在庭內說出「我都有拍手」、「而家呢個係法庭嚟咩」，及「包青天嚟審喇」等。認為他們的說法明顯是指責裁判宫不依法律，亂判案件，行為過份。鄭官認為當時經過2次拍掌事件，法庭聆訊已受阻，裁判官已發出警告，但兩人仍在眾目睽睽之下，公聞說出批評裁判官的說話或文字，肯定絕非一時失言或宣洩情緒，裁定兩人罪成。

彭上載影片對法官作主觀批評

至於彭除了當天在庭上批評裁判官外，亦曾在其youtube頻道上放置他批評法官或裁判官的影片，鄭官認為該些片段中，部份內容屬主觀批評，亦有些是以真假難辯的消息當事實，或選擇性地演繹庭內的事發經過，或會令人誤以為裁判官不近人情，認為彭是意圖貶低及詆毀他所評論過的法官及裁判官。

案件編號：WKCC928/2022