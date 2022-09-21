空手道高手獲引薦加入警隊奪銀笛獎　師承中鏹水彈警長「小虎」

35名見習督察及58名學警９月17日結業，今日（21日）出版的新一期《警聲》，報道奪得薛富盃及俗稱「銀雞頭」的銀笛獎的新紮師兄韓世杰，特別提到他就讀中學時參加了元朗區少年警訊開辦的首期空手道班，而當時的教練，就是在2019年國慶日在屯門反修例示威中被暴徒投擲鏹水彈導致全身多處受傷的時任刑偵探員、現警長「小虎」，韓世杰是小虎透過警察招募同儕計劃引薦加入警隊。



小虎向《警聲》表示，遇襲受傷時仍心繫道場並囑咐韓世杰代為執教。當時正就讀大學的韓世杰下定決心於畢業後加入警隊，維護香港治安，向年輕人宣揚正確價值觀。小虎十分支持韓世杰加入警隊，休養期間亦協助他預備體能測試及面試，結果韓世杰首次投考警隊便獲取錄。



韓世杰11歲從內地來港，因參加少年警訊，決心投考警隊。（資料圖片/盧翊銘攝）

根據《警聲》報道，小虎於2013年為元朗區少年警訊開辦空手道班，當時就讀中學的韓世杰是首批學員。韓世杰憶述說：「師父身材高大、孔武有力，他在教授空手道以外，亦會分享處理案件的經驗，灌輸我們正確價值觀，以免我們誤入歧途。」

韓世杰表示，希望透過學習空手道來保護自己及他人，但受場地限制，每周只能安排一節課堂，幸好小虎騰出私人時間，為學生提供訓練以準備比賽。韓世杰在本地比賽獲獎無數，更於日本的空手道比賽贏得冠軍。

韓世杰13歲從廣東移居到香港，語言雖然無障礙，但文化差異亦令其無所適從。他在結業日接受訪時表示喜歡挑戰，面對27周的「地獄訓練」，有兩字評價——享受。

小虎（左）透過警察招募同儕計劃引薦韓世杰（右）加入警隊，他們呼籲同袍鼓勵身邊有志之士透過計劃加入警隊。(《警聲》圖片)

小虎已於今年3月重回警隊，並重拾空手道教練的工作。他向《警聲》表示，因他要輪班工作，學生為了遷就他不時需要深夜於公園操練，「我鼓勵學生在他人休息時尋求進步，雖然訓練的時間及場地並不理想，但情況愈艱難，我們愈要克服。」

小虎遇襲受傷時，仍心繫道場並囑咐韓世杰代為執教。當時正就讀大學的韓世杰銘記小虎的囑咐，替他打理道場，亦下定決心於畢業後加入警隊。25歲的韓世杰於3月起接受學警基礎訓練課程，他說射擊表現則較弱，深深記得師父曾說「在他人休息時尋求進步」，「故我會在晚上到營房苦練舉槍等細節。」最終韓世杰榮獲薛富盃及銀笛，他十分感激小虎的諄諄教導讓他有所進步。

小虎於2020年獲頒銀英勇勳章，《警聲》報道，他去年晉升為警長，未來會向刑偵方向發展，與徒弟韓世杰從師徒變成同袍後目標依然一致，他們希望透過警務工作與市民多溝通，修復警民關係，傳遞守法信息。