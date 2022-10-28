康泰旅行社清盤｜內地母公司：資產淨值負7370萬　董事會通過清盤

康泰旅行社全線暫停營業，公司前年被入稟清盤，近日被傳將面臨清盤，但遭康泰否認。深圳上市的母公司「凱撒旅業」今日（28日）發出康泰旅遊的清盤通告，指董事會昨日（27日）已審議通過，康泰資不抵債，要啟動清盤程序。

根據有關通告，截止6月30日，康泰的淨資產為負數，總額為負7370萬元，反映康泰已資不抵債，情況更較去年嚴重，而凱撒去年已預期康泰會破產清盤，故已對其主要資產減值，故其總資產已較去年大減逾九成至僅餘105萬元。



康泰旅遊母公司凱撒同盛發展股份有限公司，今日發出康泰清盤通告指，已於昨日（27日）召開第10屆董事會第2次會議，審議通過了《關於子公司擬申請自動清盤程序的議案》，同意康泰因資不抵債而啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

通告提到，康泰破產清盤並不構成關聯交易，故不構成重大資產重組，董事會對此有審批權故無需提交公司股東大會審議。

資產僅餘105萬 資產淨值負7370萬

根據通告羅列的資產數據，康泰旅行社的注冊資本為1,000萬港元，截止今年6月30日，其總資產僅餘97.27萬元人民幣（約105萬港元），在短短半年間大減93.2%，即1,335.5萬元人民幣（約1445萬港元），而其淨資產為負6,813.45萬元人民幣（負7,370萬港元），亦即是資不抵債，情況更較去年底的結算加劇。

其今年首半年的營業收入為1,003.55萬元人民幣（約1085萬港元），其未經審計的淨利潤為虧損649.27萬元人民幣（約702萬港元）。

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該通告指，康泰旅行社的主營業務在粵港澳地區，受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，直言「目前已不能償還到期債務，並且明顯缺乏債務清償能力」，故母公司擬啟動康泰的清盤程序，「以公平處理債權債務，保護公司、股東和債權人的合法權益。」

凱撒指，康泰清盤有利減輕其經營負擔，強調不會影響到公司的持續經營能力，而母公司在編制2021年財務報表時，亦已考慮到康泰未來有可能破產清盤，故已對康泰的主要資產實施相應減值測試程序。

康泰旅遊母公司「凱撒旅業」，最近兩年累計虧損13.88億元人民幣（約15億港元）。（視覺中國）

康泰旅行社於1966年在香港成立，屹立香港半個世紀，是香港歷史最悠久的旅行社之一。康泰由黃士心創辦，及後由兒子黃進達接手。在2011年，康泰將主要股權售予海航相關公司，到2019年出售全部股權，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰。

康泰由「北京凱撒惠寰網絡科技有限公司」全資持有，母公司為深圳A股上市的「凱撒同盛發展股份有限公司」（凱撒旅業）（0796.SZ），凱撒在早年曾與海航合作，曾改名為「海航凱撒旅遊集團」，直至海航財困重組，公司2019年改回現名。

凱撒兩年累計虧損13.88億元人民幣（約15億港元），根據內地上市規則，連蝕兩年上市交易名稱被冠以「ST」（特別處理）字頭，改為「ST凱撒」，有被終止上市風險。