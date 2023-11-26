癌症｜哪些人容易患肺癌？護肺必做5件事、攝取4大營養素防肺癌

肺癌是唯一全球性、與日俱增的癌，一般來說，其長期的存活率比其他癌症為低。想預防肺癌除了遠離危險因子之外，高危險群也要定期檢查。另外，多吃4種營養素也能預防肺癌發生。



肺癌的高危險群

吸煙（含二手煙）是導致肺癌最主要的成因，90％的男性肺癌是由抽煙所引起。流行病學專家指出，每天抽煙2包或以上的人，得到肺癌的機率是不抽煙的15～25倍。而外界環境致癌因素，如石綿、鎘、砷、污染空氣中的聚合環類焦油化合物等，以及長期吸入油煙者，都要格外小心。

家中若有人罹患肺癌，自己的發生率也會增加，另也有基因突變等因素。慢性肺部疾病患者如肺結核、肺纖維化、支氣管擴張症、慢性阻塞性肺疾病，也都會使罹患肺癌的機率增加。

從生活預防肺癌！顧肺做好5件事（按圖👇👇👇）

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1. 戒煙、拒吸二手煙

根據醫學研究顯示，煙為致癌物，吸煙尤其會引起肺癌；抽煙同時也會損傷腦部、喉部、味覺、心臟、血管、胃部、肝臟、眼睛、骨骼。就預防來說，不吸煙或戒煙絕對是必要的。

2. 避免吸入過多油煙

建議在家做飯多用蒸、煮、低溫烹調，或水油混合烹調等方式，避免煎、炒等傳統烹飪方法，因為這些作法易產生大量油煙，污染室內空氣。

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3. 化學物質環境的自我保護

長期暴露在某些重金屬物質（如鉻、鎘、砷等）、柴油引擎廢氣、接觸化學物質的工作環境（如金屬業、冶礦業、石綿業等）或暴露在放射線環境下工作，將提高肺癌風險。如因工作場合難避免，也需加強工作時的自我保護。

4. 定期健康檢查

低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證可以早期發現肺癌的篩檢工具，建議高風險族群如：50～80歲抽煙史超過30年（含戒煙時間未超過15年）、具有肺癌家族史、有肺部病史者，以及暴露於氡氣環境或特定職場環境工作者，可考量進行LDCT篩檢。

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5. 防肺癌4大營養素

除遠離危險因子，維持良好生活習慣，也可從營養素預防癌症發生。

- 胡蘿蔔素：研究顯示攝取胡蘿蔔素，對於預防肺癌的效果好，建議從天然食物補充，如南瓜、紅蘿蔔、番茄、番薯。

- 吲哚及異硫氰酸鹽：動物實驗證實「吲哚及異硫氰酸鹽」能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌、肺癌及胃癌發生。可攝取白椰菜花、西蘭花、椰菜。

- 檞皮素：除了降低癌症發生率外，對肺癌也有明顯防護作用。可從蘋果、紅洋蔥、綠茶、提子皮中攝取。

- 原花青素：葡萄籽原花青素能抑制非小細胞肺癌細胞，除能降低癌症發生外，對肺癌也有明顯防護作用。食物來源有葡萄籽、藍莓、小紅莓。

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Ｑ：我從來不抽煙喝酒，體檢時發現肺部有小結節，這是肺癌還是別的疾病？

肺部有小結節不一定是肺癌，要根據臨床上的表現和X光片的變化來推斷，必要時須加做胸部電腦斷層、胸部超聲波和氣管鏡檢查，同時要配合病理切片，才能確定診斷。得到肺癌，不見得會有自覺症狀，如果有症狀，通常以長期咳嗽、喘、體重減輕等為主。

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