毅行者不獲批需轉虛擬形式　樂施會指如震撼彈：風險真係咁大？

渣打馬拉松剛於本周日（24日）順利舉行，惟本港另一項大型體育盛事「樂施毅行者」卻不獲政府批准舉辦。

主辦活動的樂施會籌募經理（活動） 黃玉閒，今天（29日）在電台節目表示，由7月起與政府溝通舉辦活動的防疫措施，在疫情穩定下，本以為有望成功舉行，「以為十拿九穩」，但在舉辦前三周，才突然接到拒絕通知，如同震撼彈一樣。她對於政府的決定感到疑惑，「感染風險真係咁大？」她透露，活動將會改以虛擬形式舉行。



黃玉閒（左）稱在毅行者舉辦前三周才突然接到拒絕通知，如同震撼彈一樣。（資料圖片）

黃玉閒出席港台節目《千禧年代》時表示，由今年7月初起，與政府就舉行毅行者開會，期間有很多文件往來及溝通。樂施會主動提出將參加者人數減至以往三分一，只有4,000多名參加者，期間因應防疫變化，加入要求參加者需完成接種疫苗，並有48小時陰性檢測證明等。在過程中，政府亦有提出要求，例如要求水站義工不只戴口罩，亦需戴面罩，樂施會都有配合。近日樂施會也有職員參與渣打馬拉松，希望學習其成功經驗。

黃續指，距離活動舉辦僅餘三周，本身已為十拿九穩，正作「最後衝刺」，包括舉辦簡介會、預訂車輛，但突然於本周二接到政府通知，指不獲豁免限聚令，「第一反應係非常始料不及」，亦十分失望，「係震撼彈咁」。

上次順利舉行的毅行者已經是2018年。（樂施毅行者Facebook）

連續3年無法舉辦 對樂施會影響很大

對於政府指，活動難以阻隔參加者與公眾有接觸，黃玉閒承認假期行山的人多，但活動於周五開始、周六晚上大致完結，已盡量減少參加者與公眾相遇的機會，而且社區清零已久，郊野公園屬戶外空曠地方，「感染風險都真係咁大？」

她透露，活動將會轉為虛擬形式舉行，將以手機程式計時及追蹤，方便參加者的家人、朋友為他們打氣，大會亦可掌握到參加者的進度。她坦言，樂施會收入依靠公眾捐款，以往不少公司以毅行者作為團隊建立的活動，因此捐款以千萬計，佔公眾捐款約20%，毅行者連續3年無法舉辦，對樂施會影響很大，樂施會已在近年減少不少行政費，希望市民繼續支持該會工作。

曾祈殷直言，香港社區無隱性傳播鏈，也無群組爆發，風險系數低。（資料圖片）

曾祈殷︰毅行者於郊外舉辦 風險相對是低

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷就直言，渣馬於市區舉行，而且起跑時更為擠迫，相對毅行者於郊外舉辦，若參加者已完成疫苗接種，並有陰性檢測證明，風險相對是低。他又稱，香港社區無隱性傳播鏈，也無群組爆發，風險系數低，雖然在山徑中難以監察隊伍的社交距離，但馬拉松亦只是靠工作人員遠距離監察。他稱，兩個活動一個成功舉辦，一個卻被拒，會造成大迴響，若有機會再舉辦，「可以諗諗風險係咪大得咁緊要」。

另外，對於政府要求部份高風險行業人士在接種疫苗後仍需「三日一檢」，曾祈殷指，做法是為與內地一致，以便通關，而在科學角度而言，機場員工、檢疫酒店員工、醫護等人的風險亦高。

本港對於冷鏈業員工過往無高要求，但內地則十分嚴謹。他認為，只要與相關行業的職員解說清晰，相信他們都會理解，又指如可達至通關，香港人都應多謝這些從業員。被問到已打針亦需三日一檢會否太嚴厲，他形容無要求一日一檢已屬「鬆手咗」，因為不少海外返港人士，即使已接種疫苗，仍會確診，認為高風險行業人士都可能是無症狀感染者，三日一檢是有必要。