陳茂波稱發展理念已由積極不干預　邁進有為政府、高效市場

新一屆政府上周三（19日）發表首份《施政報告》，財政司司長陳茂波今（23日）於網誌表示，《施政報告》勾劃的藍圖和推出的措施，將大力推動香港有更好的發展、更好的融入國家發展大局。

他又提到，無論是增強經濟發展動能、搶企業搶人才，抑或是增加土地及房屋供應等，在行政長官帶領下，「我們都以積極籌劃、主動出擊的態度，全力推進。」他又指，整個發展理念已從昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，清晰而明確地向「有為政府」和「高效市場」更好結合的方向邁進，形容是「香港的必然選擇。」



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最新一份《施政報告》提出多項創科發展、吸引重點企業及人才新政策及措施，陳茂波今日於網誌撰文，表示包括於短期內成立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科技、人工智能和數據科學、金融科技、先進製造業、新能源、新材料等範疇，專責引進世界各地的高潛力、具代表性的重點企業，亦會設立一個諮詢委員會，就辦公室的整體工作策略提供意見。

另外，港府將擴大政府駐海外和內地的經貿辦事處職能，增設「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，吸引落戶香港；另會在「未來基金」撥出300億元成立「共同投資基金」，並成立「香港投資管理有限公司」負責管理，按企業或個別項目能夠帶動本地的產業發展和就業潛力，考慮參與共同投資。他提到，過去幾年在預算案推出的220億港元「香港增長組合」、50億港元「大灣區投資基金」、50億港元「策略性創科基金」也會併入這旗艦作管理。

財政司司長陳茂波表示，最新一份《施政報告》提出多項創科發展、吸引重點企業及人才新政策及措施。(財政司司長陳茂波網誌圖片)

陳茂波表示，本屆政府首份的《施政報告》以具前瞻性、突破框框的思維，從多個角度、多層次，着力破解香港社會和經濟發展所面對的制約和難題。

他續說，無論是增強經濟發展動能、搶企業搶人才，抑或是增加土地及房屋供應等，在行政長官帶領下，「我們都以積極籌劃、主動出擊的態度，全力推進。」他又指，整個發展理念已從昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，清晰而明確地向「有為政府」和「高效市場」更好結合的方向邁進，這是香港的必然選擇。

陳茂波解釋，面對環球發展不確定性和風險持續增加，企業傾向減少投資，單靠市場力量，本港的產業可能會陷入「投資不足」的狀態，將不利於「加大增長動能、提速發展及找經濟新增長點」的大方向，故需政府的補充及介入，加強引導、匯聚共識、注入能量，推動加速發展。

財政司司長陳茂波。（夏家朗攝）

他提到，香港經濟要趕上周邊地區的發展，就要將金融服務做得更好更強，並要將創科放在更突出位置，包括將創新科技發展為一項產業，以及將創新科技廣泛應用在傳統行業，以推動經濟全面升級轉型。

陳茂波說，香港正處於發展新階段，邁向由治及興的新一頁，《施政報告》勾劃的藍圖和推出的措施，將大力推動香港有更好的發展、更好的融入國家發展大局。

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