強制檢測｜51幢上榜　涉港灣豪庭、藍灣半島、海怡半島等

醫務衞生局今晚（30日）發出最新一份強制檢測公告，共51幢大廈上榜，其中有50幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，包括大角咀港灣豪庭4座、藍灣半島6座、海怡半島怡韻閣，並以沙田觀佔最多，共九幢上榜。

政府提醒，任何人若於10月24日至30日身處有關大廈超過兩小時，須在周一或二（10月31日及11月1日）接受核酸檢測。



▼10月30日 強制檢測公告大廈名單▼



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沙田區9幢佔最多 涉新城市廣場、聽濤雅苑各一幢

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有50幢大廈被納入強制檢測公告，當中以沙田區最多佔九幢，包括沙田河畔花園A座、新城市廣場紫藤閣、碩門邨健碩樓、馬鞍山富安花園2座、嘉華星濤灣1座，以及聽濤雅苑9座等。

將軍澳區方面，則有日出康城 Sea To Sky 2座、頌明苑賢明閣、翠林邨輝林樓，以及廣明苑廣隆閣等四幢上榜。另外，荃灣區亦有荃景花園11座、福來邨永樂樓，及翠豐臺1座上榜。

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東區6幢上榜 北角健威花園及百福花園各一幢

九龍亦有多幢大廈上榜，遍佈不同地區，包括大角咀港灣豪庭4座、牛池灣嘉峰臺3座、藍田康逸苑康麗閣、鑽石山鳳禮苑鳳禧閣等。

港島區同樣有多幢大廈上榜，東區共有六幢，包括北角健威花園Ｄ座、百福花園鴻福閣、杏花邨43座，以及藍灣半島6座；南區則有海怡半島怡韻閣，及漁安苑珊安閣。

另外，馬灣珀麗灣13座因污水樣本陽性而上榜。

政府表示，位於馬灣珀麗灣的臨時流動採樣站，會延長服務日期至周一（31日），並改設於13座對出有蓋行人通道。

▼10月30日 確診大廈名單▼



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確診大廈新增近3000幢

確診大廈方面，共9,524幢大廈上榜，其中2,972幢大廈為新上榜或再有確診案，當中不乏豪宅或私人住宅，包括半山寶雲山莊、舊山頂道曉峯閣2座、淺水灣The Lily 4座、南灣道嘉麟閣2座、壽臣山壽山花園等。

10月29日強檢大廈：



陽性檢測個案曾到訪的地點：



將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座



將軍澳頌明苑賢明閣



將軍澳翠林邨輝林樓



將軍澳廣明苑廣隆閣



沙田河畔花園 A 座



沙田新城市廣場紫藤閣



沙田碩門邨健碩樓



馬鞍山天宇海 6B 座



馬鞍山富安花園 2 座



馬鞍山頌安邨頌和樓



馬鞍山嘉華星濤灣 1 座



馬鞍山聽濤雅苑 9 座



大埔新興花園康仁閣



大埔翠和里 5 號麗和閣



大埔廣福邨廣智樓



粉嶺雍盛苑雍華閣



上水天平邨天喜樓



天水圍天祐苑祐寧閣



天水圍天盛苑盛亨閣



天水圍天澤邨澤星樓



天水圍嘉湖山莊賞湖居 4 座



屯門三聖邨豐漁樓



屯門友愛邨愛廉樓



屯門兆康苑兆泰閣



屯門良景邨良賢樓



荃灣荃景花園 11 座



荃灣福來邨永樂樓



荃灣翠豐臺 1 座



青衣青泰苑鴻泰閣



青衣盈翠半島 5 座



東涌滿東邨滿順樓



葵涌葵賢苑葵謙閣



長沙灣李鄭屋邨忠孝樓



土瓜灣木廠街 12-34 號錦堂樓



鑽石山鳳禮苑鳳禧閣



牛池灣嘉峰臺 3 座



觀塘寶珮苑寶瑤閣



秀茂坪曉麗苑曉暉閣



藍田康逸苑康麗閣



大角咀港灣豪庭 4 座



紅磡紅磡邨紅昕樓



西營盤西營盤德輔道西 155-161號德東樓



北角百福花園鴻福閣



北角威非路道 15-19 號萬順樓



北角健威花園 D 座



柴灣杏花邨 43 座



柴灣漁灣邨漁進樓



柴灣藍灣半島 6 座



鴨脷洲海怡半島怡韻閣



鴨脷洲漁安苑珊安閣



污水檢測呈陽性地點：



馬灣珀麗灣 13 座

