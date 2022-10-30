強制檢測｜51幢上榜 涉港灣豪庭、藍灣半島、海怡半島等
醫務衞生局今晚（30日）發出最新一份強制檢測公告，共51幢大廈上榜，其中有50幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，包括大角咀港灣豪庭4座、藍灣半島6座、海怡半島怡韻閣，並以沙田觀佔最多，共九幢上榜。
政府提醒，任何人若於10月24日至30日身處有關大廈超過兩小時，須在周一或二（10月31日及11月1日）接受核酸檢測。
▼10月30日 強制檢測公告大廈名單▼
沙田區9幢佔最多 涉新城市廣場、聽濤雅苑各一幢
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有50幢大廈被納入強制檢測公告，當中以沙田區最多佔九幢，包括沙田河畔花園A座、新城市廣場紫藤閣、碩門邨健碩樓、馬鞍山富安花園2座、嘉華星濤灣1座，以及聽濤雅苑9座等。
將軍澳區方面，則有日出康城 Sea To Sky 2座、頌明苑賢明閣、翠林邨輝林樓，以及廣明苑廣隆閣等四幢上榜。另外，荃灣區亦有荃景花園11座、福來邨永樂樓，及翠豐臺1座上榜。
東區6幢上榜 北角健威花園及百福花園各一幢
九龍亦有多幢大廈上榜，遍佈不同地區，包括大角咀港灣豪庭4座、牛池灣嘉峰臺3座、藍田康逸苑康麗閣、鑽石山鳳禮苑鳳禧閣等。
港島區同樣有多幢大廈上榜，東區共有六幢，包括北角健威花園Ｄ座、百福花園鴻福閣、杏花邨43座，以及藍灣半島6座；南區則有海怡半島怡韻閣，及漁安苑珊安閣。
另外，馬灣珀麗灣13座因污水樣本陽性而上榜。
政府表示，位於馬灣珀麗灣的臨時流動採樣站，會延長服務日期至周一（31日），並改設於13座對出有蓋行人通道。
▼10月30日 確診大廈名單▼
確診大廈新增近3000幢
確診大廈方面，共9,524幢大廈上榜，其中2,972幢大廈為新上榜或再有確診案，當中不乏豪宅或私人住宅，包括半山寶雲山莊、舊山頂道曉峯閣2座、淺水灣The Lily 4座、南灣道嘉麟閣2座、壽臣山壽山花園等。
10月29日強檢大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地點：
將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座
將軍澳頌明苑賢明閣
將軍澳翠林邨輝林樓
將軍澳廣明苑廣隆閣
沙田河畔花園 A 座
沙田新城市廣場紫藤閣
沙田碩門邨健碩樓
馬鞍山天宇海 6B 座
馬鞍山富安花園 2 座
馬鞍山頌安邨頌和樓
馬鞍山嘉華星濤灣 1 座
馬鞍山聽濤雅苑 9 座
大埔新興花園康仁閣
大埔翠和里 5 號麗和閣
大埔廣福邨廣智樓
粉嶺雍盛苑雍華閣
上水天平邨天喜樓
天水圍天祐苑祐寧閣
天水圍天盛苑盛亨閣
天水圍天澤邨澤星樓
天水圍嘉湖山莊賞湖居 4 座
屯門三聖邨豐漁樓
屯門友愛邨愛廉樓
屯門兆康苑兆泰閣
屯門良景邨良賢樓
荃灣荃景花園 11 座
荃灣福來邨永樂樓
荃灣翠豐臺 1 座
青衣青泰苑鴻泰閣
青衣盈翠半島 5 座
東涌滿東邨滿順樓
葵涌葵賢苑葵謙閣
長沙灣李鄭屋邨忠孝樓
土瓜灣木廠街 12-34 號錦堂樓
鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
牛池灣嘉峰臺 3 座
觀塘寶珮苑寶瑤閣
秀茂坪曉麗苑曉暉閣
藍田康逸苑康麗閣
大角咀港灣豪庭 4 座
紅磡紅磡邨紅昕樓
西營盤西營盤德輔道西 155-161號德東樓
北角百福花園鴻福閣
北角威非路道 15-19 號萬順樓
北角健威花園 D 座
柴灣杏花邨 43 座
柴灣漁灣邨漁進樓
柴灣藍灣半島 6 座
鴨脷洲海怡半島怡韻閣
鴨脷洲漁安苑珊安閣
污水檢測呈陽性地點：
馬灣珀麗灣 13 座