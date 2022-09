中環名醫許建名誤用專科名銜　專業失當罪成醫委會發警告信

港大深圳醫院前呼吸內科主管、現於中環設診所的私家醫生許建名,涉去年在《頭條日報》及其診所網頁中,分別使用「呼吸系統科專科」及「呼吸系統科」名銜,惟許當時未列入相關專科的醫生名冊中,被醫委會控兩項專業失當,今日(2日)召開紀律聆訊,裁定許建名專業失當罪成,惟考慮到許已名列專科醫生名冊,重犯機會近乎零,並願意承擔所有責任,決定向他發出警告信。



案情指,許建名於2021年1月30日在《頭條日報》文章《吸煙增加感染肺炎球菌風險》中,名銜使用「呼吸系統科專科」,但當時他未被列入相關專科醫生名冊。另外,許工作的診所「813 Medical Centre」在2021年3月,在網頁中以「呼吸系統科」介紹許,惟當時他同樣未被列入相關專科醫生名冊。

醫委會早前接獲相關投訴,今日就案件召開聆訊。許建名承認指控,其代表律師在庭上讀出其信件,指許曾於港大深圳醫院擔任訓練及教導工作,並為事件道歉,承認有責任確保職銜不會令人誤以為他已取得專科註冊,願意承擔誤導等所有責任。

醫委會。(資料圖片)

另外,許又指《頭條日報》文章為學術訪問,對傳媒編採沒有控制權。而對於其診所網頁上的錯誤,許則稱沒有察覺(unaware of the mistake)。不過他強調,明白上述原因均不能作藉口,重申願意承擔責任。

醫委會研訊小組主席劉允怡指,許應了解到其意見會在《頭條日報》上刊登,故需特別注意文章中如何介紹其名銜,不過他完全沒有做任何行動避免事件(had done nothing at all),而對傳媒編採沒有控制權亦不能作藉口。至於其診所網頁上的錯誤,劉稱許建名同樣沒有做過任何事避免錯誤,因此裁定兩項專業失當罪成。

劉允怡表示,許在研訊過程中相當配合,而《頭條日報》中的相關文章目的是作公眾教育,以及事件不涉及宣傳或廣告元素。他又指,許建名已於2021年4月名列專科醫生名冊中,相信已得到教訓,重犯機會亦接近零,考慮到上述因素後,決定向許建名發警告信。