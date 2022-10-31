議員憂電費失控飆升　環境局指視乎能源價格變化決定燃料組合比例

國際燃料價格持續飆升，電費亦隨之上隨之增加。港府目標在2035年淘汰燃煤發電，有議員關注會否令電費失控。環境及生態局回應指，能源危機影響電費價格，長遠而言會檢視更多零碳能源，要達至最低零碳價格，視乎未來一段時間能源價格變化，再決定燃料組合比例。



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在立法會環境事務委員會上﹐當局被問及本港將逐漸淘汰燃煤發電，會否令電費失控？署理環境及生態局常任秘書長(環境)伍江美妮表示，會從安全性、供應穩定性、環保表現及價錢四方面檢視燃料組合，能源危機亦會影響電費價格，長遠而言會檢視更多零碳能源，包括可再生能源、核電、氫能。她又指，目前有兩個電費補貼計劃，每戶每月補貼130元，日後會再檢視有否需要延長。

環境及生態局局長謝展寰補充指，要達至2035年的發電燃料組合有7.5%至10%為可再生能源，屬好大挑戰，但相信技術上可行。他又指，本地電力公司除了增加可再生能源，亦嘗試用氫能發電、區域合作，但如何達至最低零碳價格，視乎未來一段時間能源價格變化，再決定燃料組合比例。

政府會在2027年年底前投入約3,000輛電動的士。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

在推動電動車發展方面，《施政報告》透露，將會在2027年年底前投入約3,000輛電動的士，按目前全港約有1.8萬輛的士推算，即佔整體約六分一，有議員關注的士業經營困難，是否仍有能力大規模更換電動車。環境保護署助理署長(空氣質素政策) 梁啟明表示，電動的士較石油氣混能的士價格更便宜，相信車價應不成問題，亦可透過新能源運輸基金獲得約一半資助，呼籲「想試要盡快試」。

謝展寰表示，EV屋苑充電易資助計劃不會「加碼」，預告日後政府充電設施會收費，直言倘需求足夠，有助建立市場，故下一步會大力推動市場供應充電樁及相關技術。

▼I·PARK2選址屯門曾咀中部煤灰湖▼



此外，政府研究在屯門曾咀中部煤灰湖興建第二座焚化爐，預計每日可處理4000公噸都市固體廢物。環境保護署副署長胡偉文表示，會在年底同步展開公眾諮詢、環評及技術研究，同時與業界商討加快興建的方案，初步目標2030年代初落成，如能加快落成更理想，料用盡土地可處理5000公噸垃圾。至於在北部都會區興建第三個焚化爐，他指視乎地點、需否地盤平整、附近有否大限制，才有落成時間表。