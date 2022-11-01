11.13殘疾人士可免費乘搭港鐵　一位同行照顧者亦可免費乘車

今年11月13日為2022年國際復康日的「殘疾人士免費乘搭車船日」。港鐵今日（11月1日）表示，當天持有有效「殘疾人士登記證」，或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客，及其一位照顧者可免費乘搭港鐵，但不包括東鐵線頭等車廂。港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，希望鼓勵殘疾人士在當天出行。



港鐵指，11月13日相關乘客可如常使用註有「殘疾人士身分」的個人八達通進出港鐵站、使用輕鐵入站及出站收費器，或登上港鐵巴士，其八達通將不會扣除車費。

如並非使用八達通，港鐵指相關乘客亦可前往各港鐵站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，向車站職員出示「殘疾人士登記證」，說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

至於隨行照顧者，港鐵指持有「殘疾人士登記證」以及「殘疾人士身分」的乘客，可在任何客務中心或資訊台，為隨行的一位照顧者，索取當日有效的港鐵單程車票。

另外，乘客當天與同行照顧者乘搭輕鐵或港鐵巴士時，須應車長要求出示其有效「殘疾人士登記證」或「殘疾人士身分」的個人八達通，同行照顧者則毋須使用八達通、購票或投幣（只適用於港鐵巴士）。