食安中心推黃花13種低水銀魚　孕婦幼兒忌5類魚免中水銀毒損神經

中水銀（汞）毒雖然不算普遍，但不知不覺間在體內積存影響健康也可能察覺不到，尤其對發育中的胎兒，卻有較高風險，嚴重或會損害神經系統等。食物安全中心日前就在facebook發文，提醒孕婦、計劃懷孕的婦女和小朋友應選擇水銀較低的魚類進食，又分別列出高、低水銀含量的魚類，以及可能引起之影響。



日常生活接觸到水銀的途徑

汞（俗稱水銀）是廣泛存在於環境中的一種金屬，或與有機物質結合為甲基汞。而人類接觸到水銀的途徑有幾種，包括：（1）使用一些受水銀污染的美顏產品；（2）意外弄破含水銀的溫度計、血壓計、恆溫裝置或光管、慳電膽等，並吸入氣化汞；（3）進食受水銀污染的食物（尤其是受污染的捕獵性魚類），而食物安全中心日前就集中第3點加以闡述。

魚含豐富蛋白質，部分魚類亦有DHA、EPA等，理論上應該多吃魚，但食安中心就說：「不過，孕婦同兒童較易受水銀毒性影響，所以建議應避免進食水銀含量可能偏高嘅某幾種魚類。」

食物安全中心出Post指，魚類是攝取水銀的途徑之一，孕婦和幼兒應盡量避免進食水銀含量高的魚類。（facebook：食物安全中心 Centre for Food Safety）

哪些魚水銀水平較低？

魚類中的水銀水平，取決於魚的品種、生活環境、餵養方式和年齡，甲基汞是最常見的有機汞形態，當大魚食小魚，這些汞就容易由微生物通過食物鏈傳到較大型生物，在魚的組織中與蛋白質緊密結合。因此，生存時間愈長和位於食物鏈頂部的魚，包括大型捕獵性魚類，往往積累較多的水銀。

在街市買到的魚，大多水銀水平偏低，食安中心列出一些水銀低的魚類，包括：黃花魚、三文魚、沙甸魚、鯇魚、鯪魚、烏頭、 䱽魚、泥鯭 、大頭、馬頭、桂花魚、紅衫和大眼雞。

紅衫魚屬水銀偏低的魚，不論煎紅衫魚或煲湯都適合。（資料圖片/吳鍾坤攝）

鯇魚水銀含量低，不妨煮成梅菜蒸鯇魚。（資料圖片/李偉軒、呂志豪攝）

哪些魚水銀水平較高？

不過，市民最關心的都是哪些魚水銀較高，原來吞拿魚（金槍魚）便是其中之一！另外亦有鯊魚、劍魚、旗魚、金目鯛及方頭魚等，由於甲基汞需要一段較長時間才可排出體外，所以不但是懷孕中的婦女、授乳女士及幼兒，為安全起見，就連計劃懷孕的婦女亦最好在懷孕前至少半年前開始避免進食汞含量較高的魚類。

金目鯛水銀偏高，孕婦或計劃懷孕的女士要慎吃。（資料圖片/鄧穎琪攝）

水平攝入上限和影響

發育中的胎兒是最易受甲基汞毒性影響的群組。為保護他們，聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（專家委員會）都已制訂甲基汞的安全攝入量，每周可容忍攝入量為每公斤體重1.6微克。而即使將魚煮熟，甲基汞的含量亦不會減低。

食安中心亦有製圖教大家認住幾類魚的水銀含量高低。（facebook：食物安全中心 Centre for Food Safety）

到底攝入過多水銀會有何後果？食安中心報告指，甲基汞是毒性最強的汞形態，可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部，並提到：「甲基汞可透過胃腸道輕易被人體吸收，並迅速進入腦部。攝取大量甲基汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。」

資料來源：衛生署、食物安全中心