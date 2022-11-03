疫情｜徐樂堅未交代康復個案確實CT值　有染疫者5至6日康復入境

香港今日（3日）起進一步放寬防疫措施，包括政府轄下的燒烤場地重開、亦會解除餐飲及酒吧等表列處所的營業時間限制，宴會或婚宴等活動台上拍照時可不用戴口罩。同時，本港疫情已連續三日單日確診回落至四千水平，昨（2日）新增4,709宗確診，當中輸入個案佔430宗，佔整體個案9.13%，而確診比率佔單日機場入境旅客4.01%，比率較前一日下降0.45百分點。醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今午將出席疫情簡報會，料財政司司長陳茂波返港陽性但因屬「康復個案」而免隔離出席國際金融領袖投資峰會等事宜，續成被追問議題之一。



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▼11月1日 機場禁區離境層人氣回升▼



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【16:43】徐樂堅表示，要不同個案，感染時間較長，可能CT值不同，感染期短，CT值亦有不同。每宗個案都是獨特，感染日子、回來日子、檢測結果會全盤考慮，有否特別有徵狀。他稱，明白大家關注實際數目字，CT值29.9與30.1是否好大分別，處理不同，睇個案要全盤考慮，實際上未感染過的人，會擔心多些，因睇任何CT值都不知其趨勢，感染過的人，CT值趨勢是呈下降趨勢，每人下降速度不同，沒有特別畀大家知道用一條什麼界線。

【16:41】李夏茵表示，對於核酸檢測陽性但被界定為康復個案的入境是否有活動限制， 除口罩活動上，在台上除口罩演講及主講，6月16日起，所有在台上主禮，可除口罩，但有幾個條件，包括與觀眾、來賓距離至少1.5米，不共用咪，每次用完要清潔乾淨、消毒，早已有此政策。

【16:30】徐樂堅表示，不能評論或提供某一市民的實際檢測數值，但入境旅客當曾感染，有快測陰性可登機，過往400多宗個案，有個案康復後可能5至6日返港，康復後沒有症狀、快測陰性便可回港，有個案剛康復後會在核酸檢測陽性出現。

【16:25】徐樂堅表示，不評論特別某一個案情況。操作上，好多市民會旅遊，過往曾感染。科學上，曾感染的人，核酸檢測可能長時間有病毒殘餘，故真要判斷，所有人回來時的測試結果，尤其幾時感染。如舊感染，復陽CT值較高，新近感染康復後都高，但不夠復陽個案高。有個案返來時，有醫生證明、檢測結果，視乎衡量。檢測陽、新近感染但有嚴重病徵，要一併看待。

【16:23】徐樂堅表示，今年9月26日起取消登機前改為做快測，無論是否曾感染，回港後在機場抵埗後要做核酸檢測，然後檢測放行，可回家或酒店等結果。若結果是陽性，會了解電子申報中申報曾感染，會看的資料、檢測結果、感染日子、康復時間、有沒有病徵，以判斷是否屬復陽、康復、新近感染，以決定是否需要隔離令及作隔離安排。

【16:18】醫務衞生局副局長李夏茵表示，6個月至5歲兒童，政府岠買到幼兒復必泰配方，在運送中，預料明天到港，詳細安排稍後再公布。此配方是政府早前已認可的緊急使用疫苗，計劃下周在兒童社區疫苗接種中心提供幼兒配方。短期內會更新預約系統，肯定日子再公佈。6個月至5歲的幼兒要打三針，首針及第二針的間隔是56日；2至3針間隔是90日，多個選擇予家長。

【16:13】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，兒科病人方面，31個月大男童，伊利沙伯醫院留醫，情況仍危殆，另一名在瑪嘉烈醫院留醫的24個月大女童，一度感染後出現嘶哮症，現時情況已穩定，她無打針，第三名21個月大女童，在瑪嘉烈醫院留醫，已康復出院。

【16:09】美國近期個案有輕微上升，每天波覆較大，值得留意是美國主流由BA.5到近幾周有其他病毒株多了，例如BQ.1、BQ.1.1、BF.7越來越多，但BA.5仍主流，佔53.9%。新加坡個案有下跌趨勢，現時54% 是XBB，但無發現更嚴重個案出現。

總結本地個案有下降趨勢，但輸入個案上週有微升，會繼續監測全球狀況，包括變異病毒株，會否在港多了本地個案出現。

【16:04】學校方面，現時仍要每日做快測，過去一周3452有小朋友呈報，另有676宗教職員呈報，針對有班級有局部傳播，上周要求75班短暫停課，涉62間學校。

【16:00】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過往一周，平均每日個案5,055宗，比對上一周下跌9.2%，本地個案在過去一周（10.28-11.3）平均每日4,631宗，相對上周跌10.3%。入境個案，過去7日424宗，上升5.3%，過去一周，入境個案有58.1%，即約6成在入境機場發現，其餘41.9%在入境後，第1-3日社區檢測發現。

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▼政府多項措施鼓勵長者打針▼

