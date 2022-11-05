傳呼機｜用戶十年間跌九成僅7000人　何栢良：一個時代的終結

傳呼機是本港80、90年代「潮物」，科技進步令call機逐漸走向式微，現時本港只有一間電訊商提供call機服務，據通訊事務管理局數字，call機用戶由十年前逾6.2萬人「斷崖式」下跌近九成至7,000多人。



Call機曾經是每位醫生的隨身物品，港大感染及傳染病中心總監何栢良接受《香港01》訪問表示，數十年前做「實習仔」時已陀住一部call機，機上沒有屏幕只會響鬧，初時訊號接收功能較弱，笑言「有時都唔敢離開醫院太遠」。如今call機沒落，形同「一個時代的終結」，「可以話喺本港醫療服務擔當重要角色。」



傳呼機系列二之二



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僅餘一間電訊商提供Call機服務

根據通訊事務管理局資料，現時本港只有一間電訊商持有公共無線電傳呼服務牌照，牌照於2021年7月1日發出，共有6個頻道。過去十年，傳呼機用戶逐步下跌，通訊事務管理局辦公室數字顯示，2012年12月仍有62,884名傳呼機用戶，截至今年7月，只餘7,635名用戶，十年間大幅減少88%。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，call機沒落形同「一個時代的終結」。（何栢良提供圖片）

贊育醫院做實習陀無字call機：唔敢離開醫院太遠

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，傳呼機訊號穩定可靠，有時候手機接收不到訊號的地方，如醫院某些角落、非市區範圍等，都能接收到傳呼機。

傳呼機在本港發展超過半個世紀，何栢良見證着傳呼機性能演變。他憶述數十年前在贊育醫院擔任實習醫生時，最初期使用的傳呼機沒有屏幕及任何顯示，每次call機響即代表病房有緊急狀況，「當年喺贊育醫院做實習，傳呼機只能喺醫院附近接收到訊號，有時都唔敢離開醫院太遠。」

call機係我醫務生涯一個好伙伴，亦可以話喺本港醫療服務擔當重要角色。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

醫院近年逐步改用手機通訊程式召醫生

何栢良又指，隨着科技發達，公立醫院亦開始淘汰call機，醫管局近年逐步改用手機通訊程式「call」醫生。他回顧多年醫務生涯，認為call機佔據了一個重要位置，形容call機沒落形同「一個時代的終結」，「call機係我醫務生涯一個好伙伴，亦可以話喺本港醫療服務擔當重要角色。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，call機沒落形同「一個時代的終結」。（資料圖片／余俊亮攝）

電訊商提供手機傳呼服務 供客戶取代call機

電訊數碼回覆《香港01》查詢表示，會繼續提供call機服務，暫未有計劃停用，為與時並進，客戶可選擇改用手機傳呼服務以取代call機。另外，醫管局表示，現時已沒有使用傳呼服務。隨着流動通訊技術發展，醫管局早年已陸續更新通訊設備，有關電訊商停止傳呼服務並沒有影醫醫管局的運作。