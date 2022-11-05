醫管局團隊研眼球追蹤數碼通訊系統　助四肢癱瘓病人用眼球打字

四肢癱瘓或肌肉萎縮症患者也不一定要完全依賴別人照顧。榮獲2022年醫管局傑出團隊獎的社區復康中心團隊，將創新及跨專業科技應用在有特殊需要的殘疾人士身上，藉以提升病人的自理能力。

團隊為四肢癱瘓及失語的肌肉萎縮症患者，度身定做並研發三項專屬的輔助工具，包括利用紅外線接收器及發射器，讓病人能夠用眼球在電子鍵盤打字的眼球追蹤數碼通訊系統、控制病床高低的面部表情識別控制系統，以及觸發自動鐘呼叫的腳部控制杆。



團隊亦引進智能能輔助站立移動機械人，輔助下半身癱瘓病人延長站立時間，促進其器官功能及改善日常生活自理能力。醫管局社區復康中心主管馬慧玲期望，未來拓展高端輔助科技器材借用服務，當病人有需要相關工具，就能立即提供。



團隊為四肢癱瘓、失語的肌肉萎縮症患者，度身定做並研發出，讓病人能夠用眼球在電子鍵盤打字的眼球追蹤數碼通訊系統。（黃煦緻攝）

獲得2022年醫管局傑出團隊獎的醫管局社區復康中心位於伊利沙伯醫院，中心主管馬慧玲表示，接收的病人主要為脊椎受傷、腦部創傷、神經系統疾病病人，病人主要接受醫管局醫護人員、運輸署等轉介，並由跨專業團隊制定適合病人的科技輔助服務。中心更在2021年成立高端復康科技實驗室 ART Lab，為全港第一個結合臨床及工程科研團隊的實驗室，除引進高端科技，更會研發本地創新及適合病人的復康工具。

醫管局社區復康中心主管馬慧玲指，當病人接受轉介後，中心會即時為病人進行肢體功能、感知評估等全面臨床評估。（黃煦緻攝）

她指，當病人接受轉介後，中心會即時為其進行肢體功能、感知評估等全面臨床評估，亦會評估病人所需，了解病人的能力及生活習慣，更會上門家訪以評估病人的生活環境，然後編制全面的訓練療程。

團隊之一的醫管局社區復康中心助理經理（科技）余經邦表示，團隊曾為一名57歲、四肢癱瘓及失語的肌肉萎縮症男病人，度身訂造科技輔助工具。考慮到病人只剩餘眼球功能、面部表情、有限度腳掌活動的能力，以及自身需要，團隊研發出眼球追蹤數碼通訊系統、面部表情識別控制系統及腳部控制杆。

余稱，病人的妻子往往需從丈夫的表情中猜測想法， 「佢係咪想飲水？係咪肚餓？」現在病人可以從眼球追蹤數碼通訊系統，以眼球轉動方式在電子鍵盤上打字，達到自主溝通目標。

系統的原理是利用紅外線接收器及發射器，當眼球轉動時，接收器就會知道眼球的位置， 「知道隻眼望去邊度，就會知道你揀嘅選項。」

團隊之一的醫管局社區復康中心高級職業治療師陳家樑表示，系統的準確度視乎病人眼球活動能力，團隊亦會因應病人的能力調整電子屏幕的界面，例如會縮減界面上的選項等。

至於面部表情識別控制系統，余經邦表示，病人可通過面部例如吐舌、眨眼控制病床高低、開關電視，甚至控制電腦操作。腳部控制杆則可以靠病人細微的動作觸動控制杆，並觸發自動鐘，以呼叫妻子幫忙， 「都唔使成日太太周不時行去望一望佢，先生有需要先叫佢。」

余經邦表示，研發以上三項工具時，必須分秒必爭，因為肌肉萎縮症患者病情變化較快，病人或在短時間喪失某些功能，研發需追趕病人身體的變化速度。加上在實驗室研發的產品，在病人家居試用「可能係兩件事嚟，唔一定啱。」團隊需要進行3至4次家訪，開會商討研發工具的方向，因此整個過程需時4個半星期至5個星期，才能研發並應用到獨一無二的專屬輔助系統。

醫管局社區復康中心助理經理（科技）余經邦表示，研發以上3項工具時，必須分秒必爭，需追趕病人身體的變化速度。（黃煦緻攝）

團隊亦引進智能能輔助站立移動機械人，輔助下半身癱瘓病人在家中延長站立時間。陳家樑表示，病人可以用手機應用程式遙距控制機械人，將機械人帶到身邊最近位置，再使用機械人活動，「基本上自己整好晒啲帶，就可以自己站立」，病人可作站立、向前轉移及拿取或放置高處的物件，「唔係限死咗企喺同一位置度」。病人使用第3個月及6個月，團隊都會進行上門或電話訪問，檢查病人是否有應用上的問題，又會以問卷形式報告，收集病人的應用情況及使用時間。

陳出，病人使用機械人後，能夠促進包括腸道及膀胱的器官功能，改善失禁情況。同時亦能改善其日常生活自理能力。機械人與坊間的電動輪椅價錢相約，大概為數萬元左右。至今有10個病人使用此工具，相信未來會有更多人使用。

馬慧玲表示，選購引進的輔助工具以功能為住，醫管局盡量以最低價錢購入，再轉介予病人，基層病人可申請綜援資助以使用相關工具。她期望，未來希望拓展高端輔助科技器材借用服務 ，當病人有需要器材，可以立即提供。她又希望，推展服務範圍，加強住院支援服務，希望病人在住院期間，「唔需要成日都瞓喺張床上面，等人哋幫手。」