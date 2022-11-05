強制檢測｜政府突擊查將軍澳冠明閣　15人無檢測　庫房進帳$13萬

運輸及物流局與路政署今日（5日）表示，聯同將軍澳警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的將軍澳頌明苑冠明閣，檢查住戶的檢測證明，行動共檢查了363名受檢人士，當中15人被發現沒有在指定昤間內檢測，被獲發強制檢測令，當中13人更被各罰款一萬元。



將軍澳頌明苑。（資料圖片）

冠明閣上周六（10月29日）被納入強制檢測公告。運輸局等人員早上8時起，到該大廈的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

行動共檢查了363名受檢人士。當中，15人被發現仍未檢測，而獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中13人發出了一萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。