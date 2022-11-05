七欖｜兩日九人因黃碼無法入場　欖總稱會退款　轉藍碼後包廂招待

香港國際七人欖球賽正上演，惟有專程來港觀賽遊客因「黃碼」被拒入場。香港欖球總會回覆查詢時證實，昨日（4日）首日有九人因持黃碼被拒入場，而今日（5日）則沒有收到黃碼人士未能入埸個案。對於因黃碼而未能觀賽者，欖總表示會安排退款，而他們明（6日）轉「藍碼」後，亦會安排包廂招待他們。



文化體育及旅遊局指，知悉主辦單位昨因九位人士持安心出行「黃碼」未能讓他們入場觀看賽事，其中五人於今日及四人於明日安心出行轉為「藍碼」後，便能入場觀賽。



▼11月5日 香港國際七人欖球賽第二日賽事 入場觀眾「悉心」打扮▼



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▼11月5日 香港國際七人欖球賽第二日賽事▼



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香港國際七人欖球賽昨日起一連3日於香港大球場復辦，吸引大批球入場觀賞賽事，惟有數名剛抵港旅客因為「安心出行」仍是黃碼而被拒絕入場，當中包括來自南非的旅客Renier。他昨日準備入場時，因持有黃碼被拒入，才得知黃碼不能夠觀賽，又指當時購票時網頁並沒有提醒相關入境規例。

來自南非的旅客Renier與三個朋友專程來港觀看賽事，他們在昨日（3日）抵港，直到入口掃描應用程式「安心出行」，才獲悉自己持有黃碼不得內進。（馬楚烽攝）

香港欖球總會今日回覆查詢表示，昨有九人因持黃碼被拒入場，今日則沒收到其他黃碼人士未能入埸個案。對於因黃碼而未能觀賽者，欖球總會表示，會安排退回第一日及第二日的門票費用，而他們轉回「藍碼」後可持票到大球場觀賽，屆時欖球總會會安排包廂招待他們。

康文署兩日逾120次口頭勸諭遵防疫規定：屢勸不果會執法

至於賽事期間有觀眾疑未遵守防疫規定除口罩，康樂及文化事務署稱，截至今日下午六時，康文署在周五及周六巡邏共發出超過120次口頭勸諭， 康文署稱會繼續加強巡邏，如屢勸不果會採取執法行動。

康文署重申，香港國際七人㰖球賽舉行期間會呼籲入場觀眾遵守防疫規定，包括在場內配帶口罩（飲食除外），以減低病毒在社區傳播的風險，康文署人員會在香港大球場內巡邏，在巡邏期間如發現有觀眾沒有遵守防疫規定，會先呼籲他們遵守有關法例規定。

▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼



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▼11月4日 香港國際七人欖球觀眾忘形無戴口罩▼



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▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼

