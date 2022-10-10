逾半情緒病患者曾被炒或減薪　患者被標籤：年輕人唔捱得先有病

本港每五個人中，就會有一人受到不同程度情緒病困擾。亞洲精神藥理協會於今年9月，分別向市民、醫生及情緒病患者進行問卷調查。結果發現有近7成情緒病患者表示曾經被質疑工作能力。另有超過一半患者因病情被拒絕聘用、辭退、降職、減薪等。



Kate因曾受校園欺凌，加上各種讀書壓力，曾打算在學校天台了結自己的生命。後來被診斷患有抑鬱症，並須定期複診及服用安眠藥及血清素。畢業後從事零售業及客戶服務的她，曾向上司表明自己患有抑鬱症，但上司卻指，不能夠以有抑鬱症作為理由或藉口，影響工作表現，部份較年長的同事會貼上標籤：「年輕人唔捱得才會有情緒病」。



精神科專科醫生王明爍表示，情緒病與其他疾病一樣，只要患者及早接受治療，病情能夠得到控制。他呼籲市民了解更多精神健康和情緒障礙，以消除誤解。



左起：患者Kate（化名）及精神科專科醫生王明爍。（亞洲精神藥理協會提供）

亞洲精神藥理協會今年9月，分別向市民、醫生及情緒病患者進行問卷調查，共收集340則回應，包括174則市民、106則醫生及60則患者回應。結果發現，有66%市民表示，認識的人士當中有情緒病患者。而受訪患者中，最多人患有抑鬱症，部分患者更患有一種或以上情緒病。

調查發現逾60%患者，不願意或非常不願意向工作夥伴等人透露自己患有情緒病。主要原因包括，他們認為情緒病患者會在工作期間出現情緒不穩、工作能力較差、擔心情緒病患者情緒會突然爆發，而產生攻擊性等。同時82%市民認為情緒病患者的工作能力會受到病情影響，主要原因與患者不願透露患病的原因相約。

調查顯示，83%醫生認為歧視會進一步影響患者的病情，包括使患者對社交更加退縮、影響工作表現或情緒、病情加重，以及拒絕或減少覆診。

調查：僱主對情緒病患者友善程度得分低

超過8成患者認為，情緒病患者求職的難度達6分或以上(10分為非常困難)，其中68%患者曾因病情而被質疑工作能力；超過53%患者因病情而被拒絕聘請、辭退、降職、調職、減薪、無法升遷等，以及有90%患者認為，情緒病患者的工作能力會受歧視而影響。另外，分別有20.6%市民、35.8%醫生及56.7%情緒病患者認為，本港僱主對情緒病患者友善程度為4分或以下(1分為完全不友善，10分為非常友善)。

Kate曾向上司表明自己有抑鬱症，卻被上司認為「不能夠以有抑鬱症作理由而影響工作表現，甚至乎以此作藉口」，部份較年長的同事會亦在其身上貼上標籤：「年輕人唔捱得才會有情緒病」。（亞洲精神藥理協會提供）

情緒病患者Kate在中四時受到校園欺凌，曾被同學排擠，加上讀書及文憑試壓力，導致情緒大受困擾。當時她曾向班主任、學校老師及社工反映情況卻不果。當時亦不敢向家人反映情況，擔心得不到他們的理解。結果在多重壓力下，Kate開始逃避上學，更曾打算在學校天台了結自己的生命。後來自己向家庭醫生求醫，並被診斷抑鬱症，隨後轉介她到精神科醫生進行治療。

Kate需服用安眠藥及血清素以穩定病情，她第一份工作就是從事零售業及客戶服務，由於需要經常複診，她曾向上司表明自己有抑鬱症，卻被上司認為，不能夠以有抑鬱症作理由或藉口而影響工作表現，部份較年長的同事會認為，「年輕人唔捱得才會有情緒病」。K她在零售業工作一年後，轉做不同工作，現時於一間非牟利機構工作。

康復者：理解和陪伴是最好的良藥

經過兩年的治療，Kate抑鬱症已有改善，現時毋須再服用藥物。她表示，由2019年社會運動到疫情，香港人感受到有壓力是正常的事，寄語要好好照顧自己的情緒，直言理解和陪伴是最好的良藥。

精神科專科醫生王明爍呼籲市民了解更多精神健康和情緒障礙，以消除誤解。（亞洲精神藥理協會提供）

王明爍指出，社會對情緒病患者的歧視及誤解，令患者不願意求診及接受治療。即使患者鼓起勇氣求醫，他們又因擔心身邊人的想法，隱瞞病情。他呼籲市民了解更多精神健康和情緒障礙，以消除誤解。