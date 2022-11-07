土地共享計劃｜3年終有項目獲批　何鉅業稱如強心針　仍須過程序

土地共享先導計劃由2020年推出以來，一直未有項目批出。發展局日前宣布，終有三個項目獲先導計劃顧問小組支持，以及行政長官會同行政會議「原則性同意」。城規會委員、測量師學會前會長何鉅業今早（7日）於電台節目表示，證明計劃的確可行，可算是強針心，但仍有不少技術問題需要解決，經過連串法定程序。



▼新鴻基地產「土地共享先導計劃」申請▼



土地共享先導計劃由前行政長官林鄭月娥提出，並在2020年5月起接受申請，申請期至2023年5月5日，至今共收到五宗申請，日前終於有三個獲同意，包括包括由新鴻基地產提出，於元朗南生圍蠔洲路的土地；由恒基、會德豐提出，涉及於大埔林村旁、逾200萬平方呎土地；以及由新世界發展提交，位於元朗朗屏路永寧村用地。

▼恒基兆業及會德豐「土地共享先導計劃」申請▼



何鉅業今早於港台節目《千禧年代》表示，三宗申請可提供約21,600伙，包括約15,100個公營房屋單位，已達到政府每年公營房屋建屋量的約一半，認為數量並不少，而且只是三個項目，反映整合私人土地發展相當重要。

何鉅業（資料圖片／盧翊銘攝）

不過何鉅業亦指，即使獲得政府原則性同意，項目仍需走過不少法定程序，例如環評程序、改劃土地用途，與其他房屋項目相同。他表示，之後的一大關鍵為公眾諮詢，以及政府部門的技術意見，是否可以尋求共同接受的方案，否則可能花費更多時間。

▼新世界「土地共享先導計劃」申請▼

