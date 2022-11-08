專家指疫情變化應要有新評估　疫苗通及口罩令不應當作新常態

本港近日舉行七人欖球賽、國際金融領袖投資峰會，港府預告持黃碼可「團進團出」進入食肆和主題樂園等措施，似乎正步入復常之路。中大生命倫理學中心榮譽顧問區結成今日（8）在電台節目表示，當疫情出現變化，應該要有一個新的評估，不應把疫苗通行證及口罩令當作新常態。他認為，限聚令缺乏一致性，「當紅磡體育館可以（開）演唱會、卡啦OK、欖球賽可以成事嘅時候，究竟街上面限（聚）12個人係咩意思呢？」



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區結成在港台節目《千禧年代》表示，當遇到大型疫情，市民一般都會理解，政府有權力頒布各種措施及作出先後優次的決定。惟這僅指緊急予短期情況，當長期持續會有灰色情況出現，「情況係咪同之前一樣緊急？」他指，某些措施是否有放寬空間，應該由政府及專家再作考量。

區結成表示，當疫情出現變化，應該要有一個新的評估。（資料圖片/盧翊銘攝）

當紅磡體育館可以（開）演唱會、卡啦OK可以成事嘅時候，究竟街上面限（聚）12個人係咩意思呢？ 中大生命倫理學中心榮譽顧問區結成

區說，當疫情出現變化，應該要有一個新的評估。過去三年香港做得好的地方就是評估疫情，再決定防疫措施，他反問，「唯獨疫苗通行證同口罩令唔需要評估，總之係一個持久嘅常態？」

關注流感迫人沒用相應措施

他提到流感每年導致不少市民生病，醫院需要增加很多病床，有病人因為流感去世。他再反問「點解唔將疫苗通行證放埋喺冬季流感針嗰度呢？」



他續稱，「（疫情）唔緊急都可以廣泛用疫苗通行證嘅話，的確會衍生一致性嘅問題，點解其他健康嘅措施，包括流感針，點解唔係都係用同一個方式行使？」